Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

İsrail ayağa kalktı! Protestocular ülke genelinde birçok yerde yolları kapattı

İsrail medyasının geçtiği on bilgilere göre protestocular ülke genelinde birçok yerde yolları kapattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail ayağa kalktı! Protestocular ülke genelinde birçok yerde yolları kapattı
KAYNAK:
Al Jazeera
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 07:54
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 08:01

'in dört bir yanında bugün protestolar ve grevler düzenleniyor. Göstericiler, hükümete 'ye saldrıyı sona erdirecek ve Gazze Şeridi'nde tutulan tüm rehineleri geri getirecek bir anlaşma talep ediyor. Gazze’de rehin tutulan askerlerin aileleri öncülüğünde İsrail genelinde bugün geniş katılımlı ve grevler yapılacak. Amaç, hükümete baskı yaparak savaşı sona erdirecek ve tüm rehinelerin geri dönmesini sağlayacak bir anlaşmanın imzalanmasını sağlamak.

REHİNE AİLELERİNDEN ÇAĞRI

Protesto günü, Gazze’de rehin alınanların ve 7 Ekim 2023’te öldürülenlerin aileleri tarafından başlatıldı. Ailelerin talebi üzerine ülkedeki birçok iş yeri kapatılacak, bazı şirketler ise çalışanlarına işe gitmeme hakkı tanıyacak. Histadrut İşçi Federasyonu greve resmî olarak katılmayacak ancak üyelerine bireysel katılım serbestisi tanıdı. Yaklaşık 90 belediye rehine ailelerinin çağrısını destekledi; ancak , sadece Gazze sınırına yakın bazı kibbutzlar ve yerel meclislerde uygulanacak.

YOLLAR KAPATILACAK, 300 NOKTADA EYLEM

Eylemler, “Ekim Konseyi” adı verilen ve hem rehin ailelerinden hem de saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarından oluşan bir oluşum tarafından düzenleniyor. Hükümet karşıtı gruplar da protestolara katılacak. Organizasyona göre ülke genelinde 300 farklı noktada gösteriler yapılacak; kuzeyde Dan’dan, güneyde Eilat’a kadar yol kenarlarında ve kavşaklarda protesto konvoylarıyla yollar kapatılacak.

ETKİNLİKLER SABAH 06.29’DA BAŞLAYACAK

Protesto günü, Hamas’ın 7 Ekim saldırısını başlattığı saat olan 06.29’da başlayacak. İlk konuşmalar 07.00’de aileler tarafından yapılacak ve düzenlenecek basın toplantısında 7 Ekim’deki güvenlik zaaflarının araştırılması için devlet soruşturma komisyonu talebi yinelenecek. Günün en önemli etkinliği ise akşam saatlerinde Tel Aviv’deki Rehine Meydanı’nda gerçekleştirilecek büyük miting olacak. Katılımcılar, Arlosoroff Tren İstasyonu’ndan meydana yürüyüşle gelecek.

ÜNİVERSİTELERDEN DESTEK, AİLELERDEN MESAJ

Gün boyunca akademi dünyasının önde gelen isimleri, üniversite rektörleri ve rehine aileleri Rehine Meydanı’nda konuşmalar yapacak. Ayrıca ve Kayıplar Forumu, ailelerle halkı buluşturan etkinlikler düzenleyecek. Protesto organizatörleri, “Bu günün amacı, rehinelerin ve askerlerin hayatını kurtarmak. Herkes bunun için günlük yaşamını durduracak. Başka mesajlar başka günlere bırakılmalı. Bugün birlik günüdür,” açıklamasını yaptı.

POLİS “TAHRİK YOK” MESAJI VERDİ

İsrail Polisi, protestolar öncesinde binlerce polis ve sınır güvenliği görevlisinin ülke genelinde görevlendirileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Gösteri ve ifade özgürlüğü, ateş yakma, ana yolları kapatma ya da halkın hareket özgürlüğünü kısıtlama hakkı değildir” denilerek eylemciler uyarıldı.

ETİKETLER
#saldırı
#gazze
#gazze
#İsrail
#soykırım
#protesto
#protesto
#rehineler
#grev
#israilli
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.