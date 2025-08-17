İsrail ayağa kalktı! Protestocular ülke genelinde birçok yerde yolları kapattı

İsrail'in dört bir yanında bugün protestolar ve grevler düzenleniyor. Göstericiler, hükümete Gazze'ye saldrıyı sona erdirecek ve Gazze Şeridi'nde tutulan tüm rehineleri geri getirecek bir anlaşma talep ediyor. Gazze’de rehin tutulan İsrailli askerlerin aileleri öncülüğünde İsrail genelinde bugün geniş katılımlı protesto ve grevler yapılacak. Amaç, hükümete baskı yaparak savaşı sona erdirecek ve tüm rehinelerin geri dönmesini sağlayacak bir anlaşmanın imzalanmasını sağlamak.

REHİNE AİLELERİNDEN ÇAĞRI

Protesto günü, Gazze’de rehin alınanların ve 7 Ekim 2023’te öldürülenlerin aileleri tarafından başlatıldı. Ailelerin talebi üzerine ülkedeki birçok iş yeri kapatılacak, bazı şirketler ise çalışanlarına işe gitmeme hakkı tanıyacak. Histadrut İşçi Federasyonu greve resmî olarak katılmayacak ancak üyelerine bireysel katılım serbestisi tanıdı. Yaklaşık 90 belediye rehine ailelerinin çağrısını destekledi; ancak grev, sadece Gazze sınırına yakın bazı kibbutzlar ve yerel meclislerde uygulanacak.

YOLLAR KAPATILACAK, 300 NOKTADA EYLEM

Eylemler, “Ekim Konseyi” adı verilen ve hem rehin ailelerinden hem de saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarından oluşan bir oluşum tarafından düzenleniyor. Hükümet karşıtı gruplar da protestolara katılacak. Organizasyona göre ülke genelinde 300 farklı noktada gösteriler yapılacak; kuzeyde Dan’dan, güneyde Eilat’a kadar yol kenarlarında ve kavşaklarda protesto konvoylarıyla yollar kapatılacak.

ETKİNLİKLER SABAH 06.29’DA BAŞLAYACAK

Protesto günü, Hamas’ın 7 Ekim saldırısını başlattığı saat olan 06.29’da başlayacak. İlk konuşmalar 07.00’de aileler tarafından yapılacak ve düzenlenecek basın toplantısında 7 Ekim’deki güvenlik zaaflarının araştırılması için devlet soruşturma komisyonu talebi yinelenecek. Günün en önemli etkinliği ise akşam saatlerinde Tel Aviv’deki Rehine Meydanı’nda gerçekleştirilecek büyük miting olacak. Katılımcılar, Arlosoroff Tren İstasyonu’ndan meydana yürüyüşle gelecek.

ÜNİVERSİTELERDEN DESTEK, AİLELERDEN MESAJ

Gün boyunca akademi dünyasının önde gelen isimleri, üniversite rektörleri ve rehine aileleri Rehine Meydanı’nda konuşmalar yapacak. Ayrıca Rehineler ve Kayıplar Forumu, ailelerle halkı buluşturan etkinlikler düzenleyecek. Protesto organizatörleri, “Bu günün amacı, rehinelerin ve askerlerin hayatını kurtarmak. Herkes bunun için günlük yaşamını durduracak. Başka mesajlar başka günlere bırakılmalı. Bugün birlik günüdür,” açıklamasını yaptı.

POLİS “TAHRİK YOK” MESAJI VERDİ

İsrail Polisi, protestolar öncesinde binlerce polis ve sınır güvenliği görevlisinin ülke genelinde görevlendirileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Gösteri ve ifade özgürlüğü, ateş yakma, ana yolları kapatma ya da halkın hareket özgürlüğünü kısıtlama hakkı değildir” denilerek eylemciler uyarıldı.