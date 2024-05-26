Yeni Kaledonya tam egemenlikten vazgeçmiyor! Lider Tien'den Fransa'yı kızdıracak sözler

26 May 2024 10:52 - Güncelleme : 26 May 2024 11:07

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Yeni Kaledonya ziyaretinden sonuç çıkmadı. Macron'la görüşen bağımsızlık yanlısı Kanak liderlerden Christian Tein, halkına ''direnmeye devam'' dedi. Fransız liderle yaptığı görüşmeyi hatırlatan Tein, anayasal reforma ve Yeni Kaledonya'nın yeniden sömürgeleştirilmesine karşı olduklarını söylediğini aktardı.

Tein, Ada'daki seçmen sayısının artırılması konusunun yeniden masaya yatırılması gerektiğine işaret etti. Macron'un kendi isteklerini dile getirmek için Ada'ya geldiğini söyleyen Tein, anayasal reforma karşı "direnmeye devam etmeleri" çağrısında bulundu.

Tein, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok fazla acı var, çok fazla mesele var burada. Sonuna kadar gitmek gerekir ancak hedeflerimize ulaşmak için koordineli, yapılandırılmış ve organize şekilde. Asıl amacımız ülkemizin tam egemenliğine kavuşması."

Tein, CCAT'nin asla insanların canına kast etmediğini vurgulayarak, Fransız devletine, CCAT yetkililerini ev hapsinden çıkarması için çağrıda bulundu.

YENİ KALEDONYA'DA NELER OLDU?

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmasına neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti.

Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında harekete geçen bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye çok sayıda polis ve jandarma sevk etmişti.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, 15 Mayıs'ta sosyal medya platformu TikTok'un yasaklandığını ve Ada'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurmuştu.

Ada'da Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.