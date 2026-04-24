Yeni savaş planı ortaya çıktı! ABD hedefleri tek tek belirledi

ABD ile İran arasındaki ateşkes süresiz uzarken iki ülke arasında Hürmüz Boğazı gerilimi sürüyor. ABD merkezli CNN International tarafından ABD'nin yeni savaş planı hazırladığı hatta hedefleri belirlediği iddia ediliyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 14:11

ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkes sürecinin Donald Trump tarafından süresiz olarak uzatılmasının ardından iki ülke arasında gerilimi sürüyor. İran anlaşmaların ABD'nin ablukası bittiğinde olacağını açıklarken ABD ise mayın döşeyen herhangi bir teknenin vurulacağını duyurdu.

0:00 85
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İran arasındaki Hürmüz Boğazı geriliminin sürdüğü bir ortamda, ABD ordusunun İran'ın Hürmüz Boğazı ve askeri liderlerini hedef alan yeni bir savaş planı hazırladığı iddia edildi.
ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyetini sürdürmesine yardımcı olan varlıkları, özellikle İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun hızlı saldırı botları filosu ve mayın döşemek için kullanılan gemileri hedef alacak.
ABD, savaşın sona ermesini engellediğine inandığı İran'ın askeri liderlerini hedef almayı ve İran'ın füze stokları ile fırlatma rampalarını da içeren askeri kapasitesine yönelik saldırılara yeniden başlamayı değerlendiriyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
YENİ SAVAŞ PLANI HAZIR

ABD merkezli CNN International, ABD ordusunun yeni bir savaş planı hazırladığını iddia etti. Haberde, ABD’nin İran’ın Hürmüz Boğazı’nı ve askeri liderlerini hedef alan yeni planları hazırladığı vurgulandı.

İŞTE HEDEFLER

Pentagon’un Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve Umman Körfezi çevresindeki İran noktalarını da içeren çeşitli saldırıları gözden geçirdiği kaydedilen haberde, saldırılarda İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyetini sürdürmesine yardımcı olan varlıkların hedef alınacağı ve bu hedefler arasında Ordusu'nun hızlı saldırı botları filosu ve mayın döşemek için kullanılan gemilerin de bulunduğu belirtildi.

İRAN'IN FÜZE STOKLARI

Askeri yetkililer tarafından sunulan bir diğer planda, ABD’nin savaşın sona ermesini yapılan müzakereleri engellediğine inandığı İran’ın askeri liderlerinin hedef alınmasını içeren haberde ABD'nin İran'ın füze stokları ve fırlatma rampaları da dahil kalan askeri kapasitesine yönelik saldırılara yeniden başlayabileceği belirtildi.

ETİKETLER
#iran devrim muhafızları
#hürmüz boğazı
#Abd-İran
#Füze Stokları
#Savaş Planı
#Dünya
