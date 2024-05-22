Yılanlar ülkeyi sardı: Evcil hayvanları yiyorlar

22 May 2024 15:08 - Güncelleme : 22 May 2024 15:34

Dünyanın en pahalısı: Bir kuş tüyü yaklaşık 1 milyona satıldı!

Dünyanın en pahalısı: Bir kuş tüyü yaklaşık 1 milyona satıldı!

İlk kez 10 yıl önce Porto Riko'da ortaya çıkan boa yılanları ve pitonlar artık halk için büyük bir sorun haline geldiler. Yılanların ülkede artan popülasyonu çaresizce bastırılmaya çalışılıyor fakat sonuç alınamıyor.

Porto Riko Üniversitesi'nden biyolog Alberto R. Puente-Rolón, "Burada ciddi bir sorunumuz var ve kuş türlerine yönelik ciddi bir tehdit söz konusu" dedi.

Güney ve Orta Amerika'ya özgü olan Boa yılanlarının, egzotik evcil hayvan ticaretiyle bağlantılı olarak kazara serbest bırakılmalarının ardından Porto Riko'da ilk kez 2012 civarında ortaya çıkmaya başladığı tahmin ediliyor.

NEREDEYSE HER HAYVANI ÖLDÜRÜP YİYORLAR

75 kiloluk yılanları kontrol altında tutacak hiçbir doğal yırtıcı olmadığından, boa yılanı popülasyonu son 10 yılda patlama yaşadı.

Yılanlar, sürekli olarak halkın kedilerini, tavuklarını avlayarak, öldürüyor. Halk, hayvanlarını korumaya çalışıyor. Öldürülen hayvanların karınlarında kediler, kuşlar ve dünyanın en nadir kuş türlerinden biri olan Porto Riko papağanı da dahil olmak üzere diğer küçük memeliler de bulundu.

YILANLAR HASTALIK DA YAYIYORLAR

Uzmanlar bu yerli türlerin tükenmesinin Porto Riko'nun ekosistemi üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğini ve boa ve pitonların taşıdığı hastalıkların adanın daha küçük yerli yılanları için de tehlike oluşturduğunu söyledi.