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 | Berrak Arican

Yılanlı dondurma! Sokak satıcısından aldı, paketi açınca neye uğradığını şaşırdı

Tayland'da akılalmaz bir olay meydana geldi. Sokak satıcısının sattığı dondurmanın içinden yılan kalıntıları çıktı. Dondurmayı satın alan kişi neye uğradığını şaşırdı.

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Yılanlı dondurma! Sokak satıcısından aldı, paketi açınca neye uğradığını şaşırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 12:01

Tayland'da sokak satıcısından dondurma alan bir kişi, paketi açtığında neye uğradığını şaşırdı. Dondurmanın üzerinde görünür bir şekilde yılan kalıntıları vardı. Yılanlı dondurma karşısında şoke olan kişi, sosyal medyada başına gelenleri anlattı. Fotoğraflarda da siyah ve sarı renkte, yılanın kalıntılarının olduğu görüldü.

Genç adam, sosyal medya paylaşımının altına "Şirin gözlü yılan, daha ölmedin mi? Yol kenarındaki bir tezgahtan aldığım siyah fasulye dondurması. Bu gerçek bir resim ve gerçek bir durum'' notunu düştü.

ALTIN AĞAÇ YILANI ÇIKTI

Uzmanlar, dondurmanın içinde görülen yılanın Güneydoğu Asya'ya özgü ve hafif zehirli bir tür olan yavru bir "altın ağaç yılanı" olduğunu tespit etti.

ŞANS GETİRDİĞİNE İNANIYORLAR

Yılanların şans ve bereket getirdiğine inanan bir grup Taylandlı sosyal medya kullanıcısı genç adama şans dilerken, bir diğer grup ise hijyen ve üretim şartlarını eleştirerek yetkililere çağrıda bulundu.

Tayland basının ulaştığı genç adam, olay sonrası dondurmayı aldığı satıcıya götürerek iade ettiğini belirtti.

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