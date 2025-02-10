Yıldırım düştü, çok sayıda futbolcu hayatını kaybetti

Adana
Kolombiya'nın Cajibio kasabası yakınlarında fırtına ve yıldırım düşmesi en az 5 kişinin ölümüne neden oldu. Fırtına esnasında 4'ü kadın 5 kişi ağacın altına sığındı. O esnada yıldırım düşmesiyle, ağacın altına sığınanlarda ciddi yanıklar meydana geldi. Acil olarak hastaneye kaldırılsalar da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar.
Yerel yönetim sözcüsü Lesly Valencia yaşanan korkunç olaya dair şunları söyledi:
"Elimdeki bilgi, kadınların acil durum meydana geldiğinde bir futbol turnuvasına katıldıkları yönünde. Bir ağaca yıldırım düştü ve bu dört kadının ölümüne neden oldu. Claudia Doria ise çevrimiçi olarak şunları yazdı:
"Yaptıkları şey çok tehlikeliydi. Ağaçlar yıldırımları çeker."