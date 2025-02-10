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 | Berrak Arican

Yıldırım düştü, çok sayıda futbolcu hayatını kaybetti

Kolombiya'nın Cajibio kasabası yakınlarında korkunç bir olay yaşandı. Fırtına esnasında bir ağacın altına sığınan 4'ü kadın 5 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Yıldırım düştü, çok sayıda futbolcu hayatını kaybetti
KAYNAK:
The Mirror
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 15:23

Kolombiya'nın Cajibio kasabası yakınlarında fırtına ve yıldırım düşmesi en az 5 kişinin ölümüne neden oldu. Fırtına esnasında 4'ü kadın 5 kişi ağacın altına sığındı. O esnada yıldırım düşmesiyle, ağacın altına sığınanlarda ciddi yanıklar meydana geldi. Acil olarak hastaneye kaldırılsalar da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar. 

''AĞAÇLAR YILDIRIM ÇEKER!''

Yerel yönetim sözcüsü Lesly Valencia yaşanan korkunç olaya dair şunları söyledi: 

"Elimdeki bilgi, kadınların acil durum meydana geldiğinde bir futbol turnuvasına katıldıkları yönünde. Bir ağaca yıldırım düştü ve bu dört kadının ölümüne neden oldu. Claudia Doria ise çevrimiçi olarak şunları yazdı:

"Yaptıkları şey çok tehlikeliydi. Ağaçlar yıldırımları çeker."

 

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