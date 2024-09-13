Yıldırım önce ağacı patlattı sonra evine çarptı! Şok edici anları internette paylaştı

13 Eylül 2024 15:36 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 16:07

ABD'nin Florida eyaletinde bir fırtına sırasında yıldırım önce ağaca düşerek ağacı patlattı, ardından evin tavanını çökertti. O anda ailesiyle evinde oturan Damian Slocum, yıldırımın yıkıcı etkisini internette paylaştı.

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On iki bin kişinin katıldığı konser alanına yıldırım düştü: Çok sayıda kişi yaralandı

Bir adam evine düşen yıldırımın ardından harap olan evini gösterdi. Damian 'Dbob' Slocum adındaki genç adam evde ailesiyle birlikte dinlenirken aniden fırtına çıktı. Kısa süre sonra dışarıdaki ağaçtan gelen bir çatlama sesi duydu.

Yıldırım evinin önündeki ağaca çarpmış ve penceresinden dışarı bakamadan çatıya düşerek tavanın çökmesine neden olmuştu.

Damian'ın paylaştığı videoda hasarı incelemek için evinin önüne koşarken görülüyor ve yerde ağaçtan soyulmuş kabuklar dururken ağacın gövdesinin kalıntılarını gösteriyor. Daha sonra içeri dönüyor. Çatının çöktüğü ve yerde enkaz bıraktığı bir oturma odasını filme alıyor.

YOUTUBE'DA PAYLAŞTI

Bu dehşet verici anı YouTube Shorts'ta paylaşarak 149 bin izlenme ve 6 bin 200 beğeni topladı.

Damian, "Kendimi bu durumda bulacağımı hiç düşünmemiştim ama hayatın karşımıza beklenmedik zorluklar çıkarma gibi bir huyu var" ifadelerine yer verdi.

YouTube'da paylaştığı video sonrası izleyenler yorumlara akın etti. Bir izleyici, "Şimdi kötü ama hayatta kalmak için ne büyük bir deneyim." ifadelerine yer verdi.

Başka bir YouTube kullancısı ise, "Bu çok yakındı, bahse girerim çıkardığı sesi asla unutamayacaksın." yorumunda bulundu.

Hasar, Ağustos 2024'te Florida'dan geçen Debby Kasırgası'nın ardından meydana gelen fırtınadan kaynaklandı. Damian'a göre Sarasota'daki evi şu anda tamamen oturulamaz durumda olsa da, büyükannesi ve 4 çocuğuyla birlikte güvende olduğu için mutlu.

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI

Olaydan 8 gün sonra Damian ve ailesi sigorta şirketi tarafından bir otele yerleştirildi. Şimdi evini yeniden bir araya getirmeye yardımcı olmak için bir GoFundMe sitesi üzerinden bağış kampanyası başlattı ve 3 bin dolarlık hedefinden şu ana kadar 750 dolar (25 bin 400 TL) topladı.

Damian olayla ilgili, “Mucizevi bir şekilde hepimiz sağ salim çıktık ve bunun için her gün şükrediyorum. Bir anda tavan yere indi. Çılgıncaydı. İçeride 10 kişi daha vardı ve hiçbirimiz zarar görmedik. Ama şimdi, parçaları toplamak gibi ürkütücü bir görevle karşı karşıyayız. Evimiz oturulamaz durumda ve sigorta eninde sonunda biraz rahatlama sağlayabilecek olsa da bu uzun bir süreç olacak.” ifadelerini kullandı.