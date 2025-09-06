Menü Kapat
 | Berkay Alptekin

Yıllar sonra bir ilk! Paşinyan'ın uçağı Azerbaycan hava sahasını kullandı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın uçağı 37 yıl sonra bir ilke imza atarak Azerbaycan hava sahasını kullandı. Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan yaptığı açıklamada, yaşanan gelişmeyi doğrularken, Azerbaycan tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yıllar sonra bir ilk! Paşinyan'ın uçağı Azerbaycan hava sahasını kullandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 13:57

ile arasındaki ilişkilerde yavaşta olsa bir güven ortamı oluşturulmaya devam ediliyor. Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın uçağının 30 Ağustos'ta Azerbaycan hava sahasını kullanarak yurtdışına çıktığı ve dün gece yine aynı güzergahı kullanarak Ermenistan'a döndüğünü ifade etti.

37 YIL SONRA BİR İLK

Baghdasaryan, uçuş için Bakü'den izin talep edildiğini ve olumlu bir cevap aldıklarını belirterek, "Bu olayı, bölgede iletişim ablukalarının kaldırılması, gündeminin ilerletilmesi ve karşılıklı güven ortamının oluşturulması yönünde atılmış pratik bir adım olarak değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bu gelişme iki ülke arasında 37 yıl sonra bir ilk olarak tarihe geçerken, Azerbaycan tarafından henüz duruma ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış imzalamasından Papa da memnun
Netanyahu'nun sözde Ermeni soykırımı sözleri Paşinyan'ı kızdırdı: "Bunun Ermenistan'ın çıkarlarıyla alakası yok"
