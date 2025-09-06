Yıllar sonra bir ilk! Paşinyan'ın uçağı Azerbaycan hava sahasını kullandı

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde yavaşta olsa bir güven ortamı oluşturulmaya devam ediliyor. Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın uçağının 30 Ağustos'ta Azerbaycan hava sahasını kullanarak yurtdışına çıktığı ve dün gece yine aynı güzergahı kullanarak Ermenistan'a döndüğünü ifade etti.

37 YIL SONRA BİR İLK

Baghdasaryan, uçuş için Bakü'den izin talep edildiğini ve olumlu bir cevap aldıklarını belirterek, "Bu olayı, bölgede iletişim ablukalarının kaldırılması, barış gündeminin ilerletilmesi ve karşılıklı güven ortamının oluşturulması yönünde atılmış pratik bir adım olarak değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bu gelişme iki ülke arasında 37 yıl sonra bir ilk olarak tarihe geçerken, Azerbaycan tarafından henüz duruma ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.