Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Netanyahu'nun sözde Ermeni soykırımı sözleri Paşinyan'ı kızdırdı: "Bunun Ermenistan'ın çıkarlarıyla alakası yok"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan gerçekleştirdiği bir basın toplantısı sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Netanyahu, İsrail Meclisi'nin sözde Ermeni soykırımını tanıdığını öne sürmesine ilişkin açıklamasını hedef alan Paşinyan, "Bunun Ermenistan'ın ve Ermeni halkının çıkarlarıyla alakası yok. Soykırımın halkımızın çıkarlarıyla alakası olmayan taraflarca pazarlık kozu olarak kullanılmasını isteyip istemediğimize karar vermemiz gerekiyor" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 16:41
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 16:45

Başbakanı , bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, Başbakanı 'nun dün yaptığı 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını hedef aldı.

Paşinyan, Netanyahu'nun ifadelerine ilişkin, "Bunun açık bir şekilde Ermenistan'ın ve Ermeni halkının çıkarlarıyla alakası yok" ifadelerini kullandı. Ardından Ermenistan olarak bu konuyla yüzleşmeleri gerektiğini belirten Paşinyan, "Ermeni soykırımının, gerçeğimiz, devletimiz ve halkımızın çıkarlarıyla hiçbir alakası olmayan taraflarca anlaşmalarda kullanılabilecek jeopolitik bir pazarlık kozu olmasını isteyip istemediğimize karar vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Paşinyan ayrıca Netanyahu'nun söz konusu açıklamasını değerlendirirken, konunun dış siyasi söylemlerde karışıklığa ve yanlış yorumlara yol açmasını isteyip istemediğini sorgulayarak, bu tür gelişmelere karşı olduğunu ifade etti.

Paşinyan, "Ermeni soykırımının bir demeçte şans eseri veya bir karışıklık sonucu ifade edilen bir başlık olmasını istiyor muyuz? Ben hayatını kaybeden kişileri böyle bir duruma getirmek istemiyorum ve devletimizin çıkarlarına odaklanmamızı istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"BEN AZ ÖNCE TANIDIM"

İsrail Başbakanı, dün katıldığı Ermeni kökenli bir ABD'li gazetecinin programında, İsrail'in neden sözde Ermeni soykırımını tanımadığına ilişkin bir soruya yanlış ifadelerle cevap vererek, İsrail meclisinin sözde soykırımı tanıyan bir kararı resmen kabul ettiğini öne sürmüştü.

Netanyahu, program sunucusunun kendisine, sözde soykırımı neden daha önce başka bir İsrail Başbakanı'nın tanımadığına ilişkin sorusuna da, "Al işte, ben az önce tanıdım" cevabını vermişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Netanyahu'dan 20 kişinin öldüğü hastane saldırısına 2 kelimelik skandal savunma
ABD lideri Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'nin işgalini konuştu!
