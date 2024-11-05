Yıllardır savaş eğitimi alıyorlardı! Almanya'da darbe planı yapanlara operasyon

05 Kasım 2024 12:58 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 13:08

Almanya'da yıllardır savaş eğitimi alarak, hükümeti devirmek için plan yapan 8 kişi gözaltına alındı. Aşırı sağcı "Saksonyalı ayrılıkçılar" terör örgütüne üye oldukları ortaya çıkan kişilerin Avusturya dahil 20 mülkünde arama çalışmaları sürüyor.

Almanya'da terör örgütü 'Saksonyalı ayrılıkçılar' olarak adlandırılan üyelere operasyon düzenlendi. 450 polisin katıldığı operasyonda, Kurt H, Karl K, Kevin M, Hans-Georg P, Kevin R, Jörg S, Jörn S. ve Norman T. adlı 8 kişi gözaltına alındı. Federal Başsavcılık, Avusturya dahil 20 mülkte aramaların devam ettiğini bildirdi. Söz konusu kişilerin Leipzig, Dresden ve Polonya'da gözaltına alındıkları kaydedildi.

'NASYONAL SOSYALİZM' MODELİNDE DEVLET AMAÇLIYORLARDI

Açıklamada, söz konusu terör örgütü üyelerinin Almanya'nın özgür ve demokratik temel düzenini reddettikleri, doğudaki eyaletlerde Nasyonal Sosyalizm modelinde bir devlet ve toplum kurmayı amaçladıkları, buna karşı çıkacak olanları da gerekirse etnik temizlik yoluyla bölgeden uzaklaştırmayı hedefledikleri ifade edildi.

SİLAH EĞİTİMİ ALIP TEÇHİZAT TEMİN ETMİŞLER

İçişleri Bakanı Nancy Faeser de yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü üyelerinin silah eğitimi alarak askeri teçhizat temin etmiş olmalarının bunların ne kadar tehlikeli olduklarını gösterdiğini belirtti.

Faeser, "Güvenlik makamlarımız aşırı sağcı militanlardan oluşan bir başka şüpheli terörist grubu daha çökertmiştir. Bu, Anayasayı Koruma Teşkilatının istihbaratı ve Federal Kriminal Dairesinin kapsamlı soruşturmaları sayesinde mümkün olan çok önemli bir soruşturma başarısıdır. Görev alan 450 kadar polis memuruna da teşekkür etmek isterim. Böylece güvenlik makamlarımız, silahlı güçle halkımıza ve devletimize saldırmak için X gününün (Kıyamet) özlemini çeken sağcı teröristlerin darbe planlarını erken bir aşamada engellemiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​