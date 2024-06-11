'Yok artık' dedirten olay! Gördükleri karşısında şoke oldular: Meclis toplantısına tuvaletten bağlandı

11 Haziran 2024 11:21 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 11:57

Kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı! 4,5 milyon TL'lik vurgun

Kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı! 4,5 milyon TL'lik vurgun

Brezilya'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Başkent Rio de Janeiro'da üç kez belediye başkanı seçilen 78 yaşındaki Cesar Maia, 5 Haziran Çarşamba günü online yapılan belediye meclis toplantısına tuvalette otururken katıldı.

'LÜTFEN KAMERANIZI KAPATIN'

Politikacı, Zoom görüşmesi sırasında pantolonu ayak bileklerine dolanmış halde klozette otururken görüldü.

Eski başkan durumu fark ettikten sonra kamerayı hızla yüzüne çevirmeye çalışırken, oturumu yöneten meclis üyesi Pablo Mello ise kamerasını kapatmasını önerdi.

Sosyal medyada viral olan videoda, meclis üyesi Pablo Mello'nun oturumu yönetirken duruma gülmeyimemk için kendini zor tuttu. Mello, Maia'ya "Kameranızın bağlantısını kesmenizi rica ediyorum. Lütfen!" dedi. O anlar böyle görüntülendi.