Yok böyle sandviç! Tam 76 metre: Rekorlar kitabına girdi

01 Ağustos 2024 09:48 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:02

Dünyanın en lezzetlileri listesine girdi: 'Türk makaronu' olarak biliniyor adını yetiştiği ilçeden alıyor

Dünyanın en lezzetlileri listesine girdi: 'Türk makaronu' olarak biliniyor adını yetiştiği ilçeden alıyor

Meksika'da her yıl Torta Festivali gerçekleştiriliyor. Bu festivalde restoranlar birbirinden farklı ve lezzetli sandviçler yapıyor.

Bu yıl düzenlenen Torta Festivali'nde restoran çalışanları, 76 metre uzunluğunda bir torta hazırlayarak yeni bir dünya rekoru kırmaya çalıştı.

İKİ DAKİKA ON SANİYEDE MALZEMELERİ DOLDURDULAR

Başkent Meksiko'da, ülkenin çeşitli restoranlarından bir araya gelen çalışanlar, iki dakika on saniye içinde, et ve çeşitli malzemelerle doldurulmuş bu dev Meksika sandviçini hazırlayarak geçen yılın en uzun torta rekorunu kırmayı başardı.