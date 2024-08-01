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Yok böyle sandviç! Tam 76 metre: Rekorlar kitabına girdi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Ağustos 2024 09:48 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:02

Meksika'nın Jalisco eyaletine özgü bir sandviç olan torta, ıslak ekmeği ve et dolu iç harcıyla damaklarda iz bırakıyor. Her yıl düzenlenen Torta Festivali'nde çalışanlar, 76 metrelik sandviç hazırlayarak dünya rekoru kırdı.

Meksika'da her yıl Torta Festivali gerçekleştiriliyor. Bu festivalde restoranlar birbirinden farklı ve lezzetli sandviçler yapıyor.

Yok böyle sandviç! Tam 76 metre: Rekorlar kitabına girdi - 1. Resim

Bu yıl düzenlenen Torta Festivali'nde restoran çalışanları, 76 metre uzunluğunda bir torta hazırlayarak yeni bir dünya rekoru kırmaya çalıştı.

Yok böyle sandviç! Tam 76 metre: Rekorlar kitabına girdi - 2. Resim

İKİ DAKİKA ON SANİYEDE MALZEMELERİ DOLDURDULAR

Başkent Meksiko'da, ülkenin çeşitli restoranlarından bir araya gelen çalışanlar, iki dakika on saniye içinde, et ve çeşitli malzemelerle doldurulmuş bu dev Meksika sandviçini hazırlayarak geçen yılın en uzun torta rekorunu kırmayı başardı.

Yok böyle sandviç! Tam 76 metre: Rekorlar kitabına girdi - 3. Resim

Yok böyle sandviç! Tam 76 metre: Rekorlar kitabına girdi - 4. Resim

Yok böyle sandviç! Tam 76 metre: Rekorlar kitabına girdi - 5. ResimYok böyle sandviç! Tam 76 metre: Rekorlar kitabına girdi - 6. Resim

Yok böyle sandviç! Tam 76 metre: Rekorlar kitabına girdi - 7. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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