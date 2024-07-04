YouTuber Kai Cenat ve Mr. Beast'in oda dolusu havai fişeği patlattığı video kurgu çıktı!

04 Temmuz 2024 11:01 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 11:20

ABD'nin Manhattan şehrinde yaşayan, binlerce takipçisi olan YouTuber Kai Cenat, takipçilerini kandırmaya çalıştı fakat foyası ortaya çıktı. Fenomen Mr. Beast ile canlı yayın yapacağını duyuran Cenat, takipçilerini kandırmaya çalıştı.

Bir arkadaşı ile kendi evinde, havai fişek dolu bir odada çekim yaparken canlı yayın açan Cenat, arkadaşının havai fişekleri odada ateşlemek istediği, kendisinin ise engellemeye çalıştığı anlarla oyunculuk sergiledi.

PATLAMA VİDEOLARI SERVİS EDİLDİ

Canlı yayında o anları izleyenler ne olduğunu anlamaya çalışırken Cenat'ın arkadaşının havai fişekleri ateşlemiş gibi görünmesinin ardındaki gerçek ortaya çıktı.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, odadaki havai fişeklerin ateşlenmesiyle büyük bir yangın çıkmış gibi görüldü. Hatta olayı abartmak için Cenat'ın evinde patlamaların olduğu sahte bir video da servis edildi.

KAI CENAT'IN TAKİPÇİLERİ KURGUYU İFŞA ETTİ

Kai Cenat'ın videosunu gerçek sananlar tepki gösterirken sahte bir video olduğunu fark edenler, Cenat'ı ifşa etti.

Olayın geçtiği yerin bir stüdyo olduğu, her şeyin ise bir kurgu olduğu ortaya çıktı.

Kai Cenat'ın takipçilerinin ifşasının ardından videoda yer alan fenomen Samham ise sosyal medya hesabı X'ten ''Dünyaya şaka yaptık'' paylaşımında bulundu.