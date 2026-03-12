YPG elebaşının geleceğini öğrenen Suriyeliler ayaklandı: Aracı ateşe verdiler

Suriye'nin Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde halk, terör örgütü YPG'ye karşı ayaklandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre YPG'nin ele başlarından Halil Mirzo'nun bir konvoyla Tel Abyad ilçesine geleceğini öğrenen halk, bir araya gelerek terör örgütüne tepki gösterdi.

Mirzo'nun Tel Abyad'a girişine izin vermeyen halk, konvoyda bulunan araçlardan birini ateşe verdi.

Halep'in Aynul Arap ilçesine bağlı Şuhuk beldesi sakinleri de dün beldelerinde bulunun YPG'nin sözde iç güvenlik birimlerinin beldelerinden çıkarılması talebiyle protesto düzenlemişti.