YPG Haseke'de katliam mı yaptı? Suriye hükümeti soruşturma başlattı

Suriye İçişleri Bakanlığı, Haseke ilinde YPG/SDG terör örgütü unsurları tarafından katliam yapıldığına ilişkin haberlerin ardından gerekli soruşturmaların başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Haseke ilinde meydana geldiği bildirilen katliam haberlerinin büyük bir endişe ve ciddiyetle takip edildiği belirtildi.

YETKİLİ BİRİMLER HAREKETE GEÇTİ

Açıklamada, "alınan bilgilerin doğrulanması için yetkili birimlerin derhal gerekli soruşturmalara başladığı" kaydedildi.

ATEŞKES İLAN EDİLDİ

10 Mart Mutabakatı'na ayak direyen YPG'ye yönelik Suriye ordusu tarafından başlatılan operasyon sonucunda büyük kayıplar ve savrulmalar yaşayan örgütle 14 maddelik bir anlaşmaya varıldı.

Suriye'de hükümet ile YPG arasında sağlanan 14 maddelik anlaşma içinde örgütün tüm unsurlarının Fırat'ın doğusuna çekileceği, tüm petrol ve doğal gaz alanlarının hakimiyetinin Suriye hükümetinde olacağı gibi konular mevcut.