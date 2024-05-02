Yukarı Bak (Up) filminin evinde ücretsiz kalabilirsiniz! Başvuru tarihleri belli

02 May 2024 17:12 - Güncelleme : 02 May 2024 17:29

İnternet üzerinden rezervasyonla konaklama imkanı sağlayan Airbnb, ''İkonlar'' programının bir parçasının da efsane animasyon Yukarı Bak (Up) olduğunu duyurdu. 2009 yılında vizyona giren filmin replikasını oluşturduklarını belirten Airbnb yöneticisi Brian Chesky, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde düzenlenen tanıtım etkinliğinde evin, New Mexico çölündeki Abiquiu bölgesine yerleştirileceğini söyledi.

Replika Yukarı Bak evi, tıpkı filmde olduğu gibi havada asılı bir şekilde duracak. Evi tutan ise bir vinç olacak. Evdeki elektrik ve tesisat sistemleri ise iniş kalkış sırasında bağlanacak bir jeneratörle sağlanacak.

Airbnb evin ilanını ise Disney Pixar yapımının ana karakteri Carl Fredricksen olarak gösterdi. İlanda, evin filmin çıkışının 15. yıldönümü için özel olarak tasarlandığı belirtiliyor. Ev, filmde kullanılan aile fotoğrafları, yataklar ve eşyalarla dolu.

Şirket, 14 Mayıs'a kadar ilana yapılan başvuruları değerlendirecek, seçilen kişiler evde ücretsiz olarak konaklayabilecek.

X-MEN'İN MALİKANESİ DE VAR

Öte yandan şirketin yeni tanıtımında, 1992-1997'de televizyonda yayımlanan X-Men animasyonundaki orijinal malikanenin iki boyutlu bir replikası da inşa edildi.

New York eyaletindeki Winchester bölgesine kurulan evde kalmanın gecelik fiyatı kişi başı 3 bin 126 TL.