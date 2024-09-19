Yunan adasında bir turist ölümü daha: Düşen taşın altında kaldı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı

19 Eylül 2024 09:46 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 09:47

Yunanistan'ın Girit Adası'nda talihsiz bir turist ölümü daha gerçekleşti Samaria Kanyonu'nda yürüyüş yapan turistin üzerine taş düştü ve kurtarılamadı.