Yunan adasında bir turist ölümü daha: Düşen taşın altında kaldı
Yunanistan'ın Girit Adası'nda talihsiz bir turist ölümü daha gerçekleşti Samaria Kanyonu'nda yürüyüş yapan turistin üzerine taş düştü ve kurtarılamadı.
Yunanistan'ın adalarında bu yaz birçok turist hayatını kaybetti. Yürüyüş amacıyla yola çıkan turistler günlerce arandı zaman zaman acı haberler geldi. Son olarak Girit Adası'nda da bir turist yürüyüş sırasında hayatını kaybetti.
ŞİDDETLİ YAĞMUR ÖLÜM GETİRDİ
Girit Adası'ndaki Samaria Kanyonu'nda yürüyüş yapan kadın turist, üzerine taş düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Yunan basınında yer alan haberlere göre, turistler Girit Adası'ndaki Samaria Kanyonu'nda yürüyüş yaparken şiddetli yağmur başladı.
ÜZERİNE TAŞ DÜŞTÜ
Yağışların toprak yapısını zayıflatması sonucu kanyondan kopan taş, kadın turistin üzerine düştü.
Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Öte yandan diğer turistlerin güvenli bir bölgeye götürüldüğü kaydedildi.