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 | Berkay Alptekin

Yunan Genelkurmay Başkanı Türkiye'yi küstahça hedef aldı! '5 dakikada müdahale ederiz'

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis, Delphi Ekonomi Forumu’nda Türkiye'ye karşı tehditkar açıklamalar yaptı. Houpis, Türkiye'ye ithafen "beş dakika içinde yanıt vermeye hazır olduklarını" dile getirdi. Öte yandan Houpis, Türkiye’nin bölgedeki adımlarını tehdit olarak tanımladı.

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Yunan Genelkurmay Başkanı Türkiye'yi küstahça hedef aldı! '5 dakikada müdahale ederiz'
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 17:02

Yunanistan'ın Delphi kasabasında 9-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen 10. Delphi Ekonomi Forumu’nda konuşan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis, Türkiye'ye tehditlerde bulundu.

Houpis, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin Türkiye'ye her an müdahale etmeye hazır olduğunu dile getirdi, Türkiye’nin Yunanistan için tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyleyen Houpis, "Türkiye'ye 5 dakika içinde müdahale etmeye hazır olduklarının" ifade etti..

Yunanistan merkezli Protothema gazetesinin haberine göre, Türkiye’nin "her gün revizyonist bir yaklaşımla farklı başlıkları gündeme taşımaya çalıştığını" belirterek söylemini daha da saldırgan bir hale getirdi.

Yunan Genelkurmay Başkanı Türkiye'yi küstahça hedef aldı! '5 dakikada müdahale ederiz'

"5 DAKİKA İÇİNDE KARŞILIK VERİRİZ"

Houpis, Türkiye'nin NAVTEX açıklamaları hakkında, “Silahlı kuvvetler her şeye hazır. Yunan vatandaşının bazı açıklamalar karşısında en ufak bir güvensizlik duymasına gerek yok. Bu açıklamaları büyük ölçüde psikolojik nitelikte görüyoruz” dedi.

Yunan basınından gazeteci Kostas Sarikas’ın moderatörlüğünü yaptığı oturumda konuşan Houpis, Türkiye'ye karşı “Şartsız ve koşulsuz kararlıyız. Gerekirse 5 dakika içinde karşılık veririz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Akdeniz'de her geçen gün artan nüfusu sorulduğunda ise Houpis, “Bir Genelkurmay Başkanı asla rahat uyuyamaz” dedi. Türkiye'ye karşı Yunanistan'da yaşanan ekonomik kriz döneminde baş gösteren "operasyonel eksikliklerin giderildiğini" dile getirdi.

Yunan Genelkurmay Başkanı Türkiye'yi küstahça hedef aldı! '5 dakikada müdahale ederiz'

GENÇLERE "ORDUYA KATILIN" ÇAĞRISI

Yunanistan'ın askeri harcamalarına da değinen Houpis, ilk kez 12 yıllık bir askeri bütçe planlamasına geçildiğini, teknolojik gelişmelere odaklanıldığını ve özellikle insansız sistemlerin artık belirleyici rol oynadığını vurguladı. Türkiye'nin bu konudaki gelişmelerine itafen Houpis, "teknolojiler gelişirken, karşı teknolojilerde gelişiyor" dedi.

Yeni silahlanma programının beş temel parametre üzerine kurulduğunu söyleyen Houpis, mevcut sistemlerin verimli şekilde kullanılması, donanma ve hava kuvvetlerine yeni birimlerin katılması, Akdeniz ve Ege’deki savunma hattının güçlendirilmesi, hava ve deniz kuvvetlerinin hareket alanının genişletilmesi ve adaların kara unsurlarının sunduğu avantajların etkin kullanılması gerektiğini anlattı.

Askeri okulları tercih edecek gençler için de bir çağrıda bulunan Houpis, silahlı kuvvetlere katılmanın bir meslek değil bir çağrı olduğunu ve bu yolun hem vatan için hem de birey için anlamlı bir yaşam sunduğunu söyledi.

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