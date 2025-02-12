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 | Suat Vilgen

Yunanistan ABD'nin güçlü lobi şirketiyle anlaştı! Trump'ı markaja alacaklar

Atina, Trump yönetimi ile ilişkilerini güçlendirmek için Washington'ın Cumhuriyetçilerle yakın ilişkiler sürdüren en güçlü lobi gruplarından BGR ile anlaştı!

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Yunanistan ABD'nin güçlü lobi şirketiyle anlaştı! Trump'ı markaja alacaklar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 10:06

Yunanistan, Başkan Donald Trump'ın kişisel tercihleriyle şekillenen ABD'nin yeni dış politika hamlelerine yanıt olarak, çıkarlarını ve önceliklerini desteklemek amacıyla Washington'daki en tanınmış lobi şirketlerinden biriyle ortaklık kurdu. Atina yönetimi Washington'ın Cumhuriyetçilerle yakın ilişkiler sürdüren en güçlü lobi gruplarından BGR ile anlaşmaya vardı!

KONUM GÜÇLENDİRME ADIMI

Kathimerini gazetesinin haberine göre, bu stratejik hamle, karmaşık jeostratejik zorluklar ve yeniden yapılanmaların yaşandığı bir dönemde Yunanistan'ın daha geniş bölgedeki konumunu ve rolünü güçlendirmeye yönelik sistematik çabalar bağlamında kesinlikle gerekli görüldü.

BGR grubu, K Sokağı'ndaki (Washington'daki birçok lobinin ofislerinin bulunduğu sokak) en güçlü ve güvenilir oyunculardan biri olarak biliniyor. Şirket, Cumhuriyetçi kuruluşla yakın ilişkiler sürdürüyor ve onlarca yıldır iş birliği yaptığı yabancı hükümetler için önemli başarılar ve sonuçlar elde etme geçmişine sahip.

AMERİKAN SİYASETİNDE ÇOK ETKİNLER

Beyaz Saray'a doğrudan erişimi olan ve geleneksel olarak Kongre ile yakın bağları bulunan BGR, son yıllarda Amerikan başkentindeki gelişmeleri etkileyen önemli bir perde arkası unsuru olarak ortaya çıktı.

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ETİKETLER
#donald trump
#yunanistan
#Dünya
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