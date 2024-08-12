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Yunanistan alev alev yanıyor! Yangın nedeniyle 9 köy tahliye edildi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Ağustos 2024 02:49 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 02:52
Yunanistan alev alev yanıyor! Yangın nedeniyle 9 köy tahliye edildi

Yunanistan alevlere teslim oldu. Yunan basınındaki haberlerde, alevlerin yerleşim birimlerine ulaşması nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği, polis ve gönüllülerin ise yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtardıkları aktarıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesinde bugün öğleden sonra yangın başladı.

Yunan basınındaki haberlerde, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınmasının zorlaştığı, yangına 26 hava aracı ve 120 itfaiyeci ile müdahale edildiği belirtildi. Yangında bölgede bulunan yerleşim yerleri de hasar gördü.

Yunanistan alev alev yanıyor! Yangın nedeniyle 9 köy tahliye edildi - 1. Resim

Haberlerde, alevlerin yerleşim birimlerine ulaşması nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği, polis ve gönüllülerin ise yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtardıkları aktarıldı.

Dumanların başkent Atina'ya kadar ulaştığı belirtilen haberlerde, yetkililer tarafından vatandaşlara gerekmediği sürece dışarı çıkmamaları talimatında bulunulduğu kaydedildi.

Yunanistan alev alev yanıyor! Yangın nedeniyle 9 köy tahliye edildi - 2. Resim

Yunanistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da yangın sebebiyle artan sağlık ihtiyaçlarına karşı Nea Makri ve Kapandritios'taki sağlık merkezleri ile Atina'daki bazı hastanelerin yüksek alarm durumunda bulunduğu duyuruldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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