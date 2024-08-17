Yunanistan Lozan Anlaşması'nı yine delecek! Çivi çakmak bile yasak ama... 

17 Ağustos 2024 19:01 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 19:04

Yangınla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den yardım eli! Söndürme uçağı ve helikopter gönderilecek

Yangınla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den yardım eli! Söndürme uçağı ve helikopter gönderilecek

Yunanistan, Türkiye'nin Ege Denizi'nde bir tehdit oluşturduğunu öne sürerek, taraf olduğu uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Doğu Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünü ihlal etmeye devam ediyor.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanlığı, adaların güvenliğine erişimi artırmak, liman altyapılarını geliştirmek ve bölgesel, sosyal uyumu güçlendirmek bahanesiyle stratejik öneme sahip adalarda yine haddini aşacak hamleler yapıyor. Yunanistan plan kapsamında, toplamda 110 milyon euro bütçe ayrılan 17 limanın genişletilmesi projesi hayata geçirilecek.

SİLAHLANMANIN YASAKL OLDUĞU ADALARI GENİŞLETECEK

Antalya'nın Kaş ilçesine 2 kilometre mesafede bulunan Kızılhisarlı (Meis) ve Gavda (Gavdos) adaları da dahil olmak üzere, Lozan Antlaşması'na göre yerleşim ve silahlandırma yasağı olan bazı adaların bulunduğu bölgelerde, Semadirek’e (Samothraki) kadar uzanan 30'dan fazla limanda önemli müdahaleler başlatıldı.

Proje, 'Ulaştırma 2021-2027' adı verilen ESPA Programı kapsamında yürütülürken, projeye 180 milyon euronun üzerinde bir bütçe tahsis edildiği açıklandı.

Projenin hedefi ada bölgelerinin (özellikle daha uzak olanların) güvenliğini ve bağlantısını geliştirmek ve ilgili bölgelerin merkezleri ve anakaradaki metropol merkezleriyle iletişimi geliştirmek olduğu belirtildi.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, Denizcilik ve Ada Politikası Bakanlığı ile ortak olarak TAIPED Stratejik Sözleşmeler Birimi ve duruma göre Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkili dairesi ile işbirliği içinde yürütülecek.

İŞTE LİMANLARI BÜYÜTÜLÜP GENİŞLETİLECEK ADALAR

* Girit Agios Nikolaos liman tesislerinin genişletilmesi.

* Yamurgi (Amorgos) adası limanının liman tesislerinin ve Katapolon limanı çevre yolunun iyileştirilmesi.

* Bolukendire (Folegandros) liman iskelesinin genişletilmesi.

* Agios Efstratiou limanının liman altyapısının iyileştirilmesi.

* İkaria (Ahikerya) rüzgar üstü iskelesinin uzatılması.

* Ahikerya (İkaria) Evdilos Limanı Rüzgaraltı İskelesi İnşaatı.

* Fornoz (Furni) adasının merkez limanındaki kazıklar üzerindeki platformun onarımı.

* Küçük Çuha Adası (Antikithira) Nehri iskelesinin onarımı ve genişletilmesi.

* Semadirek (Samothraki) Adası, Kamariotissa limanındaki rıhtımların genişletilmesi Liman tesislerinin iyileştirilmesi.

* Kızılhisar (Meis- Kastellorizo) adası limanının rıhtımlarının yeniden inşası.

* Eşekler (Lipsi) adası limanının genişletilmesi.

* Othonos Adası Avlakia limanının tamamlanması (İyon Denizi).

* Korfu Adası Mathraki limanının iyileştirilmesi-genişletilmesi.

* Korfu adası Agios Stefanos Avliotes limanının altyapı ve tesislerinin iyileştirilmesi.

* Girit Adası Hanya bölgesi Agia Rumeli Sfakion’un batı ucundaki yolcu indirme limanı tesisi yapımı.

* Girit Adası Hanya bölgesi Sfakia limanının genişletilmesi.

* Girit Adası Hanya bölgesi Paleochora limanının altyapısının iyileştirilmesi-genişletilmesi.