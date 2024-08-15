Yunanistan Mehmetçik'in başarısını hazmedemiyor! Türk askerinin başarısına sansür

15 Ağustos 2024 09:46 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 10:01

Almanya’daki Hohenfels Eğitim Merkezi'nde 8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması düzenlendi.

Yarışmada Türkiye'yi Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan 1'er tim temsil etti.

Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, Belçika, Almanya, İtalya, Yunanistan, Hollanda, İspanya, İsviçre, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Macaristan, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg ve Slovenya da yarışmada yer aldı.

MEHMETÇİK 1. VE 2. OLDU

Toplam 19 ülkeden 36 timin mücadele ettiği yarışmada Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı sorumluluğunda yarışan Mehmetçik, elde ettiği başarıyla şampiyon oldu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı timi 1'inci, Özel Kuvvetler Komutanlığı timi de 2'nci oldu.

Ancak Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, bu başarıyı görmezden gelerek Türk askerlerinin sıralamadaki üstün başarısını yok saydı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Avrupa’nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması’nda Yunan Ordusu Özel Harp Komutanlığı (DEP) personelinin 4. sırada tamamlama başarısı gösterdiği ifade edildi.

Paylaşılan sıralama kırpılarak ilk 3’e giren takımlara ise yer verilmedi.

Yunan yetkililer, yarışmada Türkiye’nin ilk iki sırada yer almasını göz ardı ederek, yarışmayı üstlerinde tamamlayan ülkelerin bayraklarını kasıtlı olarak görmezden geldiler ve listeyi kendi bayraklarının bulunduğu sıradan başlatarak dikkat çekici bir manipülasyona imza attılar.

Türk askerlerinin Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'ndaki büyük başarısı, Yunanistan tarafından sansürlense de, uluslararası arenada takdir topladı.

Yunanistan'ın yarışma sonuçlarını manipüle etme girişimi ise eleştirilere maruz kaldı ve bu tür olayların şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı.