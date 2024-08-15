Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Yunanistan Mehmetçik'in başarısını hazmedemiyor! Türk askerinin başarısına sansür

Yunanistan Mehmetçik'in başarısını hazmedemiyor! Türk askerinin başarısına sansür

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 09:46 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 10:01
Yunanistan Mehmetçik&#039;in başarısını hazmedemiyor! Türk askerinin başarısına sansür

Yunanistan'ın Türkiye hazımsızlığı her gün farklı boyutlarda gün yüzüne çıkıyor. Son olarak Türkiye'nin başarısı sansürlendi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda Türk askerinin elde ettiği birinciliği ve ikinciliği sansürledi. Başkanlığın resmi hesabından Türkiye'nin başarısını gösteren fotoğraf kırpıldı.

 Almanya’daki Hohenfels Eğitim Merkezi'nde 8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması düzenlendi.

Yarışmada Türkiye'yi Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan 1'er tim temsil etti.

Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, Belçika, Almanya, İtalya, Yunanistan, Hollanda, İspanya, İsviçre, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Macaristan, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg ve Slovenya da yarışmada yer aldı.

MEHMETÇİK 1. VE 2. OLDU

Toplam 19 ülkeden 36 timin mücadele ettiği yarışmada Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı sorumluluğunda yarışan Mehmetçik, elde ettiği başarıyla şampiyon oldu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı timi 1'inci, Özel Kuvvetler Komutanlığı timi de 2'nci oldu. 

Ancak Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, bu başarıyı görmezden gelerek Türk askerlerinin sıralamadaki üstün başarısını yok saydı.

Yunanistan Mehmetçik'in başarısını hazmedemiyor! Türk askerinin başarısına sansür - 1. Resim

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Avrupa’nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması’nda Yunan Ordusu Özel Harp Komutanlığı (DEP) personelinin 4. sırada tamamlama başarısı gösterdiği ifade edildi.

Yunanistan Mehmetçik'in başarısını hazmedemiyor! Türk askerinin başarısına sansür - 2. Resim

Paylaşılan sıralama kırpılarak ilk 3’e giren takımlara ise yer verilmedi.

Yunan yetkililer, yarışmada Türkiye’nin ilk iki sırada yer almasını göz ardı ederek, yarışmayı üstlerinde tamamlayan ülkelerin bayraklarını kasıtlı olarak görmezden geldiler ve listeyi kendi bayraklarının bulunduğu sıradan başlatarak dikkat çekici bir manipülasyona imza attılar.

Yunanistan Mehmetçik'in başarısını hazmedemiyor! Türk askerinin başarısına sansür - 3. Resim

Türk askerlerinin Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'ndaki büyük başarısı, Yunanistan tarafından sansürlense de, uluslararası arenada takdir topladı.

Yunanistan'ın yarışma sonuçlarını manipüle etme girişimi ise eleştirilere maruz kaldı ve bu tür olayların şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı.

İlgili Haberler

 

 

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...