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 | Suat Vilgen

Yunanistan ve Suriye arasında pazarlık! Atina yaptırımları kaldırmak için Türkiye şartı koştu

Avrupa Birliği, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan Suriye'ye yönelik yaptırımlarını sonlandırmasını talep etti. Atina ve Lefkoşa ise Türkiye ile Şam ilişkileri konusunda olmazsa olmaz bir şart koşarak teklife olumlu yaklaştı. İşte detaylar...

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Yunanistan ve Suriye arasında pazarlık! Atina yaptırımları kaldırmak için Türkiye şartı koştu
KAYNAK:
Kathimerini
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 11:38

Avrupa Birliği (AB), Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi yönetimleri ile Suriye'ye yönelik uzun süredir devam eden yaptırımların kaldırmalarına yönelik bir dizi girişim başlattı. Yunan basını, hem Atina'nın hem de Lefkoşa'nın talebe olumlu yaklaştığını ancak siyasi çıkarlarını tehlikeye atmamak adına bazı şartlar sunduğunu yazdı. Bu şartlardan en önemlisi ise Ankara'nın Şam ile ilişkilerini kapsıyor.

YUNAN VE RUMLARDAN MEB ŞARTI

Kathimerini'nin diplomatik bir kaynağa dayandırdığı bilgilere göre Atina ve Lefkoşa, Ahmed Şara hükümetinin vaatlerinden (dini azınlıklara, kadınlara, kapsayıcılığa, toprak bütünlüğüne saygı) sapmasının yanında Türkiye ile Şam arasındaki ilişkilere yönelik de bir çekince de bildirdi.
Şam'ın, yalnızca Türkiye'nin tek taraflı algılarını dikkate alan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki potansiyel haklarına zarar verecek bir plana dayalı bir Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasından kaçınması şartı koşuldu. Bu tür bir anlaşmasının imzalanması durumunda ise yaptırımların derhal yeniden devreye sokulmasına olanak verecek bir mekanizma kurulmasını talep edildi.
Atina ve Lefkoşa, Şubat ayı sonuna kadar kabul edilmesi planlanan yasal metinde bu konuya ilişkin özel bir atıf yapılmasını talep ediyor.

TÜRKİYE'NİN ROLÜNÜN FARKINDALAR

Haberin detayında Atina'nın Suriye'nin yeniden inşasına katılmayı hâlâ istediği belirtilirken "Elbette Yunan işletmeleri Suriye'de gönüllü olarak faaliyet gösterebilirler. Hatta hükümetin onları fırsatları araştırmaya teşvik etmesi de bekleniyor. Şu anda Suriye'de özellikle ekonomik açıdan en büyük nüfuza sahip ülkeler Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye. Bu ülkelerin nüfuzu aynı zamanda jeopolitik açıdan da derin. Şara'nın görüştüğü ilk üç liderin Suudi Prensi Muhammed bin Selman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani olması tesadüf değil" yorumuna da yer verildi.

500 MİLYAR DOLARLIK İNŞAAT PASTASI

Haberde ayrıca Suriye'de yeniden inşa faaliyetlerine başlamak için yaklaşık 500 milyar dolara ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Maliyetin büyük kısmını muhtemelen Körfez ülkeleri ve Batılı ülkeler üstleneceği belirtilerek "İnşaat faaliyetinden Türkiye'nin önemli bir pay alması bekleniyor" denildi.

Sıkça Sorulan Sorular

MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE NEDİR?
1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Kıyı devletin kapalı veya yarı-kapalı deniz statüsünde olmayan denizlerinde, kara sularının başladığı hattan itibaren; 200 deniz millik -yaklaşık (370,4 km)- alanda kıyı devletinin sahip olduğu; deniz yatakları, deniz yatağı üzerinde yer alan sular ve bu alanda yer alan canlı cansız doğal kaynaklarının araştırılması, işletilmesi muhafazası ve yönetimi konuları ile; aynı şekilde sudan, akıntılardan ve rüzgarlardan enerji üretimi gibi, bölgenin ekonomik amaçlarla araştırılmasına ve işletilmesine yönelik diğer faaliyetlerde bulunabileceği alan olarak ifade edilebilir. Kısaca; kıyı devletinin deniz kaynaklarının kullanılması ve araştırmasında rüzgar ve su enerjisi de dahil olmak üzere özel haklara sahip olduğu deniz alanlarıdır.
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