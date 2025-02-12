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 | Berkay Alptekin

Yunanistan yeni cumhurbaşkanına 4'üncü turda karar verdi: Konstantinos Tasulas

Yunanistan parlamentosunda yapılan 4. tur oylamasında ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas seçildi. Tasulas, 13 Mart'ta yemin ederek göreve başlayacak.

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Yunanistan yeni cumhurbaşkanına 4'üncü turda karar verdi: Konstantinos Tasulas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 16:57

Yunanistan yeni cumhurbaşkanını seçti. 300 sandalyeli parlamentoda yapılan 4'üncü tur oylamada, iktidardaki muhafazakar partinin adayı olan 66 yaşındaki Konstantinos Tasoulas, 160 oy alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Ana muhalefet partisi PASOK'un desteklediği Tasos Giannitsis 34 oy alırken, sol görüşlü SYRIZA ve Yeni Sol'un desteklediği aday Louka Katseli 29 oy aldı. Aşırı sağcı Niki partisinin adayı Kostas Kyriakou ise 14 oy aldı. Oylamaya toplam 276 milletvekili katılırken, 24'ü katılmadı.

İLK KADIN CUMHURBAŞKANININ YERİNİ ALACAK

2000 yılından bu yana milletvekili olan, daha önce Yunanistan Kültür Bakanlığı ve Savunma Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan 66 yaşındaki avukat ve iki çocuk babası Tasulas, 13 Mart'ta yemin ederek göreve başlayacak. Tasulas, Mart ayında 5 yıllık görev süresi sona erecek olan Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'nun yerini alacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Konstantinos Tasulas kimdir?
Konstantinos Tasulas, 17 Temmuz 1959'da Yanya, Yunanistan'da doğdu. Atina ve Londra'da avukat olarak çalıştı. Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Atina Barosu'na kayıtlı bir avukat olarak serbest çalışmaya başladı. Ardından ise 1988-1989 yılları arasında British Council bursuyla Londra'da bir hukuk firmasında çalıştı. 1981-1990 Yunanistan'ın liberal, muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'nin lideri Evangelos Averoff'un özel sekreteriydi.
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#Yunanistan
#Dünya
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