Yunanistan'da 4 ayrı yangın çıkardığı gerekçesiyle bir öğretim üyesi tutuklandı
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Ağustos 2024 17:12 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 17:19
Yunanistan'ın Vari bölgesinde 4 yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan 66 yaşındaki öğretim üyesinin tutuklandığı bildirildi.
Yunanistan basınında çıkan haberlere göre, Atina'daki Pantion Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Doç. Dr. olarak görev yapan öğretim üyesi, orman yangın çıkardıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşdığının net bir şekilde görüldüğü görüntüler üzerine 5 Ağustos'ta gözaltına alındı.
4 AYRI YANGIN ÇIKARDI
Mahkemeye sevk edilen 66 yaşındaki öğretim üyesi, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde Varis bölgesindeki yangın dahil dört ayrı yangının çıkmasından suçlu bulunarak tutuklandı.
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, ülkenin Vari, Magula ve Domokos bölgelerinde son günlerde çıkan orman yangınlarında rolleri bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin "davranışlarının bedelini ödeyeceğini" söylemişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı