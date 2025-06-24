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 | Suat Vilgen

Yunanistan'da Türkiye anketi! Halka sordular: Ankara'ya karşı duruşumuz nasıl olmalı?

Yunan kamuoyu Türkiye’ye karşı güçlü ama diplomatik bir çizgiden yana. Halkın büyük bölümü, ülkenin caydırıcılığının artması gerektiğini düşünürken, geri adım atılmasına ise kesin bir şekilde karşı çıkıyor.

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Yunanistan'da Türkiye anketi! Halka sordular: Ankara'ya karşı duruşumuz nasıl olmalı?
KAYNAK:
Skai
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 14:29

Yunanistan’da Interview şirketinin POLITIC için yaptığı son anket, halk arasında siyasi arenada kararsızlığın arttığını, geleneksel partilere güvenin zayıfladığını ve Türkiye’ye karşı yaklaşımda ortak bir çizginin oluştuğunu gösterdi.

Yunanistan'da Türkiye anketi! Halka sordular: Ankara'ya karşı duruşumuz nasıl olmalı?

TÜRKİYE POLİTİKASI: GÜÇLÜ DUR GERİ ADIM ATMA

Ankette, Türkiye ile ilişkilerde nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği sorusuna cevap veren Yunan halkının kararlı ve çift yönlü bir tutumu benimsediği gözlendi: Katılımcıların yüzde 50'si Türkiye’ye karşı caydırıcılığın artırılmasını ama diplomatik kanalların da açık tutulmasını isterken, yüzde 36,7'sı sert bir duruştan ve hiçbir taviz verilmemesinden yana olduğunu belirtti. Sadece %1: Türkiye karşısında tavizkar bir yaklaşımı kabul edilebilir buluduğunu dile getirdi.

Yunanistan'da Türkiye anketi! Halka sordular: Ankara'ya karşı duruşumuz nasıl olmalı?

YUNANLARIN EN SEVDİĞİ YABANCI LİDER KİM?

Ankette Yunanlara yabancı liderler arasında en olumlu görüşe sahip olduklearı isim de soruldu. Bu ankette Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis yüzde 43,4 ile lik sırayı aldı. Onu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 39 ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzde 32 ile takip etti. Buna karşılık, en olumsuz değerlendirilen lider yüzde 74,1 ile Donald Trump olurken, Vladimir Zelenskiy yüzde 73 ve Binyamin Netanyahu yüzde 71,3 ile en sevilmeyen yabancı liderler oldu.

Yunanistan'da Türkiye anketi! Halka sordular: Ankara'ya karşı duruşumuz nasıl olmalı?
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YUNANLAR SAVAŞÇILARI SEVMİYOR

Ortaya çıkan tablo, Yunanlıların Yunanistan-Kıbrıs ekseni ve Avrupa istikrarıyla ilişkilendirilen liderlere karşı daha olumlu göründüklerini, ancak çatışmalar, savaşlar ve jeopolitik huzursuzluklarla ilişkilendirilen kişilere karşı çekincelerini veya güçlü eleştirilerini sürdürdüklerini göstermektedir.

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