Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Yunanistan'da 'Erdoğan füze üretiyor' endişesi! Kabus gibi çöktü, İsrail'e seslendiler

Yunanistan, İsrail-İran arasındaki savaşın Orta Doğu'da dengeleri yeniden değiştireceğini belirterek Türkiye'nin güçlenmesine dikkat çekti. Türkiye'nin yerli füze ve hava savunma sistemleri geliştirdiğine dikkat çeken Atina, İsrail'den medet umdu. Yunan basını ''Erdoğan füze üretiyor – İsrail seyirci mi kalacak?'' başlıklı haber yayınladı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yunanistan'da 'Erdoğan füze üretiyor' endişesi! Kabus gibi çöktü, İsrail'e seslendiler
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 14:39

İsrail ile İran arasındaki savaş 5. gününde karşılıklı saldırılarla devam ediyor. İki ülkenin birbirine fırlattığı füze ve İHA’lar sonucu hava savunma sistemleri ve dünyada füze üretimleri konuşulmaya başlandı. İsrail-İran savaşı sadece Orta Doğu değil Akdeniz ve Ege’ye yakın ülkeleri de alarm durumuna geçirdi.

Yunanistan'da 'Erdoğan füze üretiyor' endişesi! Kabus gibi çöktü, İsrail'e seslendiler

YUNAN BASININDA TÜRKİYE ALARMI

Savaş dolayısıyla panikleyen Yunanistan basınında yer alan analizlerde, Türkiye’nin jeopolitik olarak güç kazanacağı detayları yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı orta ve uzun menzilli füze açıklamaları komşuda yankı uyandırdı.

''ERDOĞAN FÜZE ÜRETİYOR''

Yunan basını Geostratigika’da yer alan ''Erdoğan füze üretiyor – İsrail seyirci mi kalacak?'' başlıklı haberde ‘’800 km'ye kadar menzile sahip Tayfun füzesinin geliştirilmesi ve menzilin 1.000 km'ye kadar uzatılmasının planlanması, İsrail'i bu silahların menziline sokuyor.

Yunanistan'da 'Erdoğan füze üretiyor' endişesi! Kabus gibi çöktü, İsrail'e seslendiler

Türkiye ayrıca İsrail'in "Demir Kubbe"sine eşdeğer olan "Çelik Kubbe" hava savunma sisteminin konuşlandırılacağını duyurarak, savunmada tam öz yeterlilik niyetini vurguladı’’ ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'E MESAJ

Türkiye’nin Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek güce kavuşacağını yazan Yunan basını İsrail’e doğrudan tedirginliğini iletti. Haberde, ‘’Türkiye füze üretiyor, İsrail ise gelişmeleri yakından izliyor’’ denildi.

Yunanistan'da 'Erdoğan füze üretiyor' endişesi! Kabus gibi çöktü, İsrail'e seslendiler

İsrail’den medet uman Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, İngilizce edisyonunda yayımlanan "Athens Views the Iran-Israel Conflict Through an Ankara Lens" başlıklı yazısında, Atina'nın yaşananları yalnızca bölgesel bir kriz olarak değil, Türkiye'nin olası güç kazancı üzerinden okuduğunu vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran-İsrail çatışmalarında kritik 5. gün: Trump Beyaz Saray'da acil toplantı istedi! Orta Doğu'da savaş büyüyor
İran-İsrail savaşında dünyanın konuştuğu silah: 'Demir ışın' lazer sistemi devreye giriyor
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.