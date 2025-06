Yunanistan'da 'Erdoğan füze üretiyor' endişesi! Kabus gibi çöktü, İsrail'e seslendiler

İsrail ile İran arasındaki savaş 5. gününde karşılıklı saldırılarla devam ediyor. İki ülkenin birbirine fırlattığı füze ve İHA’lar sonucu hava savunma sistemleri ve dünyada füze üretimleri konuşulmaya başlandı. İsrail-İran savaşı sadece Orta Doğu değil Akdeniz ve Ege’ye yakın ülkeleri de alarm durumuna geçirdi.



YUNAN BASININDA TÜRKİYE ALARMI

Savaş dolayısıyla panikleyen Yunanistan basınında yer alan analizlerde, Türkiye’nin jeopolitik olarak güç kazanacağı detayları yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı orta ve uzun menzilli füze açıklamaları komşuda yankı uyandırdı.



''ERDOĞAN FÜZE ÜRETİYOR''

Yunan basını Geostratigika’da yer alan ''Erdoğan füze üretiyor – İsrail seyirci mi kalacak?'' başlıklı haberde ‘’800 km'ye kadar menzile sahip Tayfun füzesinin geliştirilmesi ve menzilin 1.000 km'ye kadar uzatılmasının planlanması, İsrail'i bu silahların menziline sokuyor.



Türkiye ayrıca İsrail'in "Demir Kubbe"sine eşdeğer olan "Çelik Kubbe" hava savunma sisteminin konuşlandırılacağını duyurarak, savunmada tam öz yeterlilik niyetini vurguladı’’ ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'E MESAJ

Türkiye’nin Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek güce kavuşacağını yazan Yunan basını İsrail’e doğrudan tedirginliğini iletti. Haberde, ‘’Türkiye füze üretiyor, İsrail ise gelişmeleri yakından izliyor’’ denildi.

İsrail’den medet uman Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, İngilizce edisyonunda yayımlanan "Athens Views the Iran-Israel Conflict Through an Ankara Lens" başlıklı yazısında, Atina'nın yaşananları yalnızca bölgesel bir kriz olarak değil, Türkiye'nin olası güç kazancı üzerinden okuduğunu vurguladı.