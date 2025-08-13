Menü Kapat
29°
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Yunanistan’da yüzlerce araç yanarak kül oldu!

Yunanistan’da gümrük idaresinin otoparkındaki 550 araç yandı. Bölgeden tahliye edilen vatandaşların şehirdeki bir stadyumda ağırlanacağı duyuruldu...

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
22:37
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
22:55

’da ülkenin farklı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürerken, liman şehri Patra’da gümrük idaresinin otoparkındaki 550 araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yunanistan’ın batısındaki Ahaia bölgesinde yer alan ve ülkenin Atina ve Selanik’ten sonra üçüncü büyük şehri olan Patras’da orman yangınları devam ediyor. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında Patras Gümrük İdaresine ait tesislerde park halinde bulunan araçlar da zarar gördü.

Yunanistan’da yüzlerce araç yanarak kül oldu!



Yetkililer, araçların yarıdan fazlasının kullanım ömrünü tamamlayan ve açık artırmada satılamayacak durumda olan araçlardan oluştuğunu açıkladı. Açık alandaki araçların çoğunun yandığı ve yaklaşık 550 aracın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Yunanistan’da yüzlerce araç yanarak kül oldu!

Mora Yarımadası’nın güneyinde başlayan yangının kentsel alana ulaşması üzerine Patras belediyesine bağlı bazı banliyöler için şehir merkezine doğru emri verildi. Tahliye edilen vatandaşların şehirdeki bir stadyumda ağırlanacağı duyuruldu.

Yunanistan’da son iki günde ülke genelinde çıkan orman yangınları yaklaşık 10 bin hektarlık alanı kül etti.

#yangın
#orman yangını
#tahliye
#tehlike
#Yunanistan
#Patras
#Dünya
