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 | Berkay Alptekin

Yunanistan'ı çileden çıkaracak haber: Macron, Miçotakis'i reddetti! 'Meteor'lar Türkiye yolunda

Bu hafta başında Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in masaya yatırdığı ana konunun Türkiye'ye Meteor füzesi satışını engellemek olduğu öğrenildi. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bu teklife karşılık Miçotakis'e ret cevabı verdiği Yunan basınında manşetlerde yer aldı.

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Yunanistan'ı çileden çıkaracak haber: Macron, Miçotakis'i reddetti! 'Meteor'lar Türkiye yolunda
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 12:31

Yunanistan'da yayımlanan EFSYN gazetesinin "Fransız Meteoriti" başlıklı haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Türkiye'ye Meteor füzesi satılmaması talebine karşılık Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan aldığı yanıt, Meteorların satışının engellenmesi olasılığının olmadığı yönünde oldu.

Fransa tarafı, Meteor'un 6 farklı ülkenin katılımından oluşan bir konsorsiyum tarafından üretilmesi nedeniyle uluslararası pratik olarak bunun mümkün olmadığını Miçotakis'e iletti.

Öte yandan isimsiz kaynaklara dayandırılarak Yunanistan'ın, füzelerin Ankara'ya olası satışını önlemek üzere konsorsiyumda yer alan diğer 6 ülkenin hükümetlerine de başvurmayı hedeflediği belirtildi.

SAVUNMA BAKANI ÇOK RAHATSIZ

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 29 Ocak'ta Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer'e, Yunanistan'ın Türkiye'ye Meteor füzesi satılacağı yönündeki haberlerden duyduğu rahatsızlığı iletmişti.

Görüş ötesi havadan havaya füze sınıfındaki Meteor, Fransa merkezli MBDA tarafından üretiliyor. Konsorsiyumda Fransa'ya ilaveten İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç bulunuyor.

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ETİKETLER
#Türkiye
#yunanistan
#savunma
#Türkiye
#Yunanistan
#Meteor Füzesi
#Fransa
#Emmanuel Macron
#Kiriakos Miçotakis
#Nato
#Uluslararası Ilişkiler
#Dünya
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