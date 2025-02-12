Yunanistan'ı çileden çıkaracak haber: Macron, Miçotakis'i reddetti! 'Meteor'lar Türkiye yolunda

Yunanistan'da yayımlanan EFSYN gazetesinin "Fransız Meteoriti" başlıklı haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Türkiye'ye Meteor füzesi satılmaması talebine karşılık Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan aldığı yanıt, Meteorların satışının engellenmesi olasılığının olmadığı yönünde oldu.

Fransa tarafı, Meteor'un 6 farklı ülkenin katılımından oluşan bir konsorsiyum tarafından üretilmesi nedeniyle uluslararası pratik olarak bunun mümkün olmadığını Miçotakis'e iletti.

Öte yandan isimsiz kaynaklara dayandırılarak Yunanistan'ın, füzelerin Ankara'ya olası satışını önlemek üzere konsorsiyumda yer alan diğer 6 ülkenin hükümetlerine de başvurmayı hedeflediği belirtildi.

SAVUNMA BAKANI ÇOK RAHATSIZ

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 29 Ocak'ta Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer'e, Yunanistan'ın Türkiye'ye Meteor füzesi satılacağı yönündeki haberlerden duyduğu rahatsızlığı iletmişti.

Görüş ötesi havadan havaya füze sınıfındaki Meteor, Fransa merkezli MBDA tarafından üretiliyor. Konsorsiyumda Fransa'ya ilaveten İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç bulunuyor.