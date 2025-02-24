Yunanistan'ın 'canlı kalkanı' ortadan kalkıyor! Erdoğan talep etti Trump uyguluyor: Dedeağaç Üssü kapanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan'ın 'canlı kalkanını' ortadan kaldırıyor. Yunan basınına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin'in talebini geri çevirmedi. Yunanistan'daki Dedeağaç Üssü kapatılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talebini ABD Başkanı Donald Trump geri çevirmedi. Yunanistan'ın Türkiye'ye 'canlı kalkanı' olarak ifade edilen Dedeağaç ABD üssü kapatılıyor. Yunan gazetesi Dimokratia, Trump'ın Dedeağaç Üssü'nün "kapatılması" emrini verdiğini duyurdu.

YUNANİSTAN'IN STRATEJİK KAYBI

Yunan gazete, Trump'ın bu hamlesinin Yunanistan için stratejik bir kayıp olacağını vurguladı. Gazetede, ABD üssünün Türkiye'ye karşı "canlı kalkan" olduğu ifade edildi.

Türkiye, yıllardır ABD'nin Dedeağaç'taki askeri varlığına karşı çıkıyordu.

BIDEN DÖNEMİNDE FAALİYETE GEÇMİŞTİ

Dedeağaç'taki üs, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'ya mühimmat ve destek sağlamak amacıyla Biden yönetimi zamanında faaliyete geçmişti.