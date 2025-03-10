Yüzünün yüzde 95'i kıllarla kaplı olunca Guinness Dünya Rekorları'na girdi!

Kurt Adam Sendromu nedeniyle dünya basınında haber olan 18 yaşındaki Lalit Patidar Guinness Dünya Rekorları'na da girdi. Hindistan'ın Orta Madhya Pradesh eyaletinde yaşayan Patidar'ın "Hipertrikoz" ya da bilinen adıyla "Kurt Adam Sendromu" nedeniyle yüzünün yüzde 95’i kıllarla kaplı. Bu sendrom nedeniyle çocukken dışlanan ya da meraklı bakışlara maruz kalan Patidar, benzersizliğini kabul etti ve kendiyle barışık yaşamayı öğrendi. Hatta bir YouTube kanalı açarak günlük yaşamından kesitler paylaşarak hastalığı hakkında farkındalık oluşturmayı da başardı.

GUINNESS DÜNYA REKORLARI'NA GİRDİ

Patidar, kısa süre önce İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Lo Show dei Record programına katılarak rekorunu resmen tescilledi. Guinness Dünya Rekorları, web sitesinde Patidar’ın Orta Çağ’dan bu yana dünyada yalnızca 50 kişide görülen bir rahatsızlığa sahip olduğunu ve bu durumun milyarda bir ihtimalle ortaya çıktığını belirtti. Patidar, santimetrekare başına yaklaşık 202 kıl ile tarihe geçti.

''GÖRÜNÜŞÜMÜ DEĞİŞTİRMEK İSTEMİYORUM''

Çocukluk yıllarında dış görünüşü nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini anlatan Patidar, insanların kendisini tanıdıkça aslında hiç de farklı olmadığını fark ettiklerini söyledi.

Bazı kişilerin sakallarını kesmesini önerdiğini belirten Patidar, "Olduğum halimi seviyorum ve görünüşümü değiştirmek istemiyorum" dedi.