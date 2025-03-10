Yüzünün yüzde 95'i kıllarla kaplı olunca Guinness Dünya Rekorları'na girdi!

Hindistan'da yaşayan 18 yaşındaki Lalit Patidar, 'Kurt Adam Sendromu' yüzünden yüzünün neredeyse tamamı kıllarla kaplanınca Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Patidar artık 'bir erkeğin en kıllı yüzü' unvanına sahip.
Kurt Adam Sendromu nedeniyle dünya basınında haber olan 18 yaşındaki Lalit Patidar Guinness Dünya Rekorları'na da girdi. Hindistan'ın Orta Madhya Pradesh eyaletinde yaşayan Patidar'ın "Hipertrikoz" ya da bilinen adıyla "Kurt Adam Sendromu" nedeniyle yüzünün yüzde 95’i kıllarla kaplı. Bu sendrom nedeniyle çocukken dışlanan ya da meraklı bakışlara maruz kalan Patidar, benzersizliğini kabul etti ve kendiyle barışık yaşamayı öğrendi. Hatta bir YouTube kanalı açarak günlük yaşamından kesitler paylaşarak hastalığı hakkında farkındalık oluşturmayı da başardı.
Patidar, kısa süre önce İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Lo Show dei Record programına katılarak rekorunu resmen tescilledi. Guinness Dünya Rekorları, web sitesinde Patidar’ın Orta Çağ’dan bu yana dünyada yalnızca 50 kişide görülen bir rahatsızlığa sahip olduğunu ve bu durumun milyarda bir ihtimalle ortaya çıktığını belirtti. Patidar, santimetrekare başına yaklaşık 202 kıl ile tarihe geçti.
Çocukluk yıllarında dış görünüşü nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini anlatan Patidar, insanların kendisini tanıdıkça aslında hiç de farklı olmadığını fark ettiklerini söyledi.
Bazı kişilerin sakallarını kesmesini önerdiğini belirten Patidar, "Olduğum halimi seviyorum ve görünüşümü değiştirmek istemiyorum" dedi.