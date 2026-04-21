Z kuşağı, eski topraklar hakkında bakın ne düşünüyor! Deneyle kanıtlandı

Yeni bir araştırmaya göre Z kuşağı çalışanları, kendilerinden büyük meslektaşlarının yetersiz ve değişime kapalı olduğuna inanıyor. Avustralya'daki Queensland Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, Z kuşağı ile yaşça büyük meslektaşları arasındaki kopukluk göz önüne serildi. Genç çalışanların, ileri yaştaki iş arkadaşlarını eğitilemez ve yetersiz bulduğu belirlendi.

İŞ YERLERİNDE YATAY HİYERARŞİ ÇATIŞMA YAPIYOR

Araştırmacılar, Tayvan ve Avustralya'daki çeşitli çalışma ortamlarında anketler düzenledi. Elde edilen sonuçlar, genç çalışanların ileri yaştaki meslektaşlarına daha az güvendiğini gösteriyor.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Chad Chiu, yatay hiyerarşiye geçen şirket yapılarının iki kuşak arasında çatışmaya zemin hazırladığını belirtti. Aynı ünvanı paylaşan fakat aralarında ciddi yaş farkı bulunan kişilerin bir arada çalışması çeşitli ön yargıları beraberinde getiriyor.

Dr. Chiu, gençlerin genellikle haksız değerlendirmeler yaptığını vurgularken, "Gençler, ileri yaştaki iş arkadaşlarıyla aynı rolü paylaştıklarında neden daha üst pozisyonlara yükselemediklerini sorguluyorlar" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER ARAŞTIRMAYI DOĞRULUYOR

Birçok genç çalışanın, ofis ortamındaki hayal kırıklıklarını sosyal medya platformlarına taşıdığı ifade edilen habere, TikTok üzerinde yapılan paylaşımların, uzmanların ulaştığı sonuçları destekler nitelikte olduğu vurgulandı.

Örneğin bir sosyal medya kullanıcısı, yazıcı kullanmayı öğrenmeyi reddeden 70 yaşındaki meslektaşının kendilerini iş etiğinden yoksun olmakla suçladığını dile getirdi. Başka bir kişi ise maaşının iki katını kazanan 65 yaşındaki personelin sadece PDF dosyası açmak için çaba sarf etmesini izlediğini alaycı sözlerle paylaştı.

DENEYLER GÜVEN EKSİKLİĞİNİ KANITLIYOR

Araştırma kapsamında, 400 civarında çalışanın katıldığı birtakım deneyler gerçekleştirildi. İlk aşamada, Tayvan'da danışmanlık ile teknoloji firmalarında çalışan 199 kişiye anket uygulandı. Çıkan veriler, genç katılımcıların ileri yaştaki meslektaşlarına güvensizlik beslediğini ortaya koydu.

Dr. Chiu, genç personelin karşı tarafın yetenekleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığında doğrudan yaş gibi yüzeysel özelliklere bakarak yargıya vardığını açıkladı. Avustralya'da gerçekleştirilen ikinci deneyde ise 22 yaş ve üzeri 177 katılımcıya, acil üretim sorununa müdahale eden 55 yaşındaki mühendis senaryosu sunuldu.

Katılımcılardan senaryodaki mühendisin ne kadar yetenekli göründüğünü değerlendirmeleri istendi. Değerlendirmeler sonucunda genç bireylerin mühendise karşı son derece düşük güven ifade ettiği saptandı. Uzmanlar, gençlerin tecrübeli çalışanları iyi niyetli veya destekleyici biri olarak görebildiğini ancak iş bitirici olarak değerlendirmediğini kaydetti.