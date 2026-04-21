Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Z kuşağı, eski topraklar hakkında bakın ne düşünüyor! Deneyle kanıtlandı

Queensland Üniversitesi tarafından yapılan yeni araştırma, Z kuşağının kendilerinden yaşça büyük iş arkadaşlarına karşı ciddi ön yargılar taşıdığını ortaya koydu. Gençler, ileri yaştaki çalışanları genellikle eğitilemez, yeniliklere kapalı ve yetersiz olarak değerlendiriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 15:19

Yeni bir araştırmaya göre çalışanları, kendilerinden büyük meslektaşlarının yetersiz ve değişime kapalı olduğuna inanıyor. Avustralya'daki Queensland Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, Z kuşağı ile yaşça büyük meslektaşları arasındaki kopukluk göz önüne serildi. Genç çalışanların, ileri yaştaki iş arkadaşlarını eğitilemez ve yetersiz bulduğu belirlendi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Araştırmacılar, Tayvan ve Avustralya'daki çalışma ortamlarında yapılan anketlerin, genç çalışanların ileri yaştaki meslektaşlarına daha az güvendiğini ortaya koyduğunu belirtti.
Çalışmanın baş yazarı Dr. Chad Chiu, yatay hiyerarşiye geçen şirket yapılarının iki kuşak arasında çatışmaya zemin hazırladığını ve gençlerin ileri yaştaki iş arkadaşlarıyla aynı rolü paylaştıklarında neden daha üst pozisyonlara yükselemediklerini sorguladığını ifade etti.
Sosyal medya platformlarındaki paylaşımların, uzmanların ulaştığı sonuçları destekler nitelikte olduğu, birçok genç çalışanın ofis ortamındaki hayal kırıklıklarını paylaştığı belirtildi.
Araştırma kapsamında gerçekleştirilen deneylerde, gençlerin tecrübeli çalışanları iyi niyetli veya destekleyici olarak görebildiği ancak iş bitirici olarak değerlendirmediği saptandı.
İŞ YERLERİNDE YATAY HİYERARŞİ ÇATIŞMA YAPIYOR

Araştırmacılar, Tayvan ve Avustralya'daki çeşitli çalışma ortamlarında anketler düzenledi. Elde edilen sonuçlar, genç çalışanların ileri yaştaki meslektaşlarına daha az güvendiğini gösteriyor.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Chad Chiu, yatay hiyerarşiye geçen şirket yapılarının iki kuşak arasında çatışmaya zemin hazırladığını belirtti. Aynı ünvanı paylaşan fakat aralarında ciddi yaş farkı bulunan kişilerin bir arada çalışması çeşitli ön yargıları beraberinde getiriyor.

Dr. Chiu, gençlerin genellikle haksız değerlendirmeler yaptığını vurgularken, "Gençler, ileri yaştaki iş arkadaşlarıyla aynı rolü paylaştıklarında neden daha üst pozisyonlara yükselemediklerini sorguluyorlar" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER ARAŞTIRMAYI DOĞRULUYOR

Birçok genç çalışanın, ofis ortamındaki hayal kırıklıklarını sosyal medya platformlarına taşıdığı ifade edilen habere, TikTok üzerinde yapılan paylaşımların, uzmanların ulaştığı sonuçları destekler nitelikte olduğu vurgulandı.

Örneğin bir sosyal medya kullanıcısı, yazıcı kullanmayı öğrenmeyi reddeden 70 yaşındaki meslektaşının kendilerini iş etiğinden yoksun olmakla suçladığını dile getirdi. Başka bir kişi ise maaşının iki katını kazanan 65 yaşındaki personelin sadece PDF dosyası açmak için çaba sarf etmesini izlediğini alaycı sözlerle paylaştı.

DENEYLER GÜVEN EKSİKLİĞİNİ KANITLIYOR

Araştırma kapsamında, 400 civarında çalışanın katıldığı birtakım deneyler gerçekleştirildi. İlk aşamada, Tayvan'da danışmanlık ile teknoloji firmalarında çalışan 199 kişiye anket uygulandı. Çıkan veriler, genç katılımcıların ileri yaştaki meslektaşlarına güvensizlik beslediğini ortaya koydu.

Dr. Chiu, genç personelin karşı tarafın yetenekleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığında doğrudan yaş gibi yüzeysel özelliklere bakarak yargıya vardığını açıkladı. Avustralya'da gerçekleştirilen ikinci deneyde ise 22 yaş ve üzeri 177 katılımcıya, acil üretim sorununa müdahale eden 55 yaşındaki mühendis senaryosu sunuldu.

Katılımcılardan senaryodaki mühendisin ne kadar yetenekli göründüğünü değerlendirmeleri istendi. Değerlendirmeler sonucunda genç bireylerin mühendise karşı son derece düşük güven ifade ettiği saptandı. Uzmanlar, gençlerin tecrübeli çalışanları iyi niyetli veya destekleyici biri olarak görebildiğini ancak iş bitirici olarak değerlendirmediğini kaydetti.

ETİKETLER
#z kuşağı
#Kuşak Çatışması
#Iş Yeri Dinamikleri
#Yaş Ayrımcılığı
#Meslektaş Ilişkileri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.