TGRT Haber
24°
 Murat Makas

Zambiya Cumhurbaşkanına ‘büyü’ girişimi! Maddeleri bulundu, hapis cezası aldılar

Afrika ülkesi Zambiya'da Cumhurbaşkanı Hakeinde Hichilema'ya karşı saldırı girişimi oldu. Zambiya'da cumhurbaşkanına büyü yapmakla suçlanan 2 kişiye hapis cezası verildi.

Zambiya Cumhurbaşkanına 'büyü' girişimi! Maddeleri bulundu, hapis cezası aldılar
16.09.2025
saat ikonu 11:46
16.09.2025
saat ikonu 11:46

Afrika ülkesiZambiya'da, Cumhurbaşkanı Hakeinde Hichilema'ya ilginç bir saldırı yöntemi geliştirildi. Hakeinde Hichilema'ya büyü yapmakla suçlanan 2 kişi, 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Lusaka Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada,Zambiyavatandaşı Leonard Phiri ve Mozambik uyruklu Jasten Mabulesse Candunde Cumhurbaşkanı Hichilema'ya zarar vermek için büyü yapma girişiminden suçlu bulundu.

Zambiya Cumhurbaşkanına ‘büyü’ girişimi! Maddeleri bulundu, hapis cezası aldılar

BÜYÜ MADDESİ BULUNDURMA SUÇU

Sanıkların geçen yıl soygun suçlamasıyla gözaltına alınan muhalif milletvekili Emmanuel Banda'nın kardeşi Nelson Banda tarafından yaklaşık 80 bin dolar ücretle işe alındığı tespit edildi.

, Phiri ve Candunde'ye yasa dışı büyü maddesi bulundurma suçundan 2'şer yıl, büyücülük suçundan 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Zambiya Cumhurbaşkanına ‘büyü’ girişimi! Maddeleri bulundu, hapis cezası aldılar

Phiri ve Candunde, Hichilema'ya karşı büyü yapma girişiminde bulundukları suçlamasıyla geçen yıl 20 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

TGRT Haber
