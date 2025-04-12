Zelenskiy duyurdu! F-16 pilotu görev sırasında öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yazılı açıklamada bulundu. Zelenskiy, Ukrayna'ya ait bir F-16 savaş uçağı pilotunun görev sırasında öldüğünü belirtti.

Ukrayna'ya ait savaş uçaklarının ülkenin güvenliği için görev yaptığını kaydeden Zelenskiy açıklamasında, "Hava Kuvvetleri ayrıca Ukrayna'yı Rus füzeleri ve insansız hava araçlarından korumakla da görevli. Savaşçılarımızla gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

"GÜÇLÜ VE YERİNDE BİR KARŞILIK VERECEĞİZ"

Zelenskiy, askeri yetkililerinden gerekli bilgileri aldığını aktararak, "Biz de güçlü ve yerinde bir karşılık vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanı Zelenskiy, pilotun nasıl öldüğü ve kim tarafından öldürüldüğü konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Hava Kuvvetleri, 26 yaşındaki Ukraynalı F-16 pilotu Yüzbaşı Pavlo Ivanov'un bugün bir muharebe görevi sırasında öldürüldüğünü duyurmuştu.