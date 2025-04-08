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 | Berrak Arican

Zelenskiy açıkladı: Ukrayna'ya karşı savaşan Çinliler esir düştü

Ukrayna'ya karşı savaşanlar arasında Çinliler olduğu da ortaya çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ordusunda Ukrayna'ya karşı savaşan 2 Çin vatandaşının esir alındığını duyurdu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 17:32

Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Kore vatandaşlarının ardından Çin vatandaşı olan 2 kişinin de esir alındığını Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy duyurdu. Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Zelenskiy, Donetsk bölgesinde esir alınan 2 kişinin Çin vatandaşı olduğunu açıkladı. Zelenskiy, ''Esirlerin üzerinde kimlik belgeleri, banka kartları ve kişisel veriler bulundu." ifadesini kullandı.

Zelenskiy açıkladı: Ukrayna'ya karşı savaşan Çinliler esir düştü

''ÇİN BUNA NASIL CEVAP VERECEK?''

Zelenskiy, "Rus ordusunda bu ikisinden çok daha fazla Çinlinin görev yaptığına" ilişkin bilgilere sahip olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Şimdi tüm gerçekleri öğreniyoruz. İstihbarat, Ukrayna Güvenlik Servisi ve Silahlı Kuvvetlerin ilgili birimleri çalışmalarını sürdürüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı'na derhal Pekin'le irtibata geçip Çin'in buna nasıl cevap vereceğini öğrenmesi talimatını verdim."

Zelenskiy açıkladı: Ukrayna'ya karşı savaşan Çinliler esir düştü

''SAVAŞI UZATMANIN YOLARINI ARIYOR''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "savaşı uzatmak için yollar aradığını" savunan Zelenskiy, "Rusya'nın Çin'i ve diğer ülkeleri doğrudan veya dolaylı olarak Avrupa'daki bu savaşa dahil etmesi, Putin'in savaşı bitirmekten başka her şeyi yapmaya niyetli olduğunun açık bir işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy açıkladı: Ukrayna'ya karşı savaşan Çinliler esir düştü

ABD, Avrupa ve barıştan yana olan herkesi bu duruma tepki vermeye çağıran Zelenskiy, esir alınan Çin vatandaşlarının Ukrayna Güvenlik Servisinin gözetiminde olduğunu belirtti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Rusya Ukrayna'ya ne zaman savaş ilan etti?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
ETİKETLER
#çin
#ukrayna
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#donetsk
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