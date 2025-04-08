Zelenskiy açıkladı: Ukrayna'ya karşı savaşan Çinliler esir düştü

Ukrayna'ya karşı savaşanlar arasında Çinliler olduğu da ortaya çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ordusunda Ukrayna'ya karşı savaşan 2 Çin vatandaşının esir alındığını duyurdu.

Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Kore vatandaşlarının ardından Çin vatandaşı olan 2 kişinin de esir alındığını Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy duyurdu. Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Zelenskiy, Donetsk bölgesinde esir alınan 2 kişinin Çin vatandaşı olduğunu açıkladı. Zelenskiy, ''Esirlerin üzerinde kimlik belgeleri, banka kartları ve kişisel veriler bulundu." ifadesini kullandı.

''ÇİN BUNA NASIL CEVAP VERECEK?''

Zelenskiy, "Rus ordusunda bu ikisinden çok daha fazla Çinlinin görev yaptığına" ilişkin bilgilere sahip olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Şimdi tüm gerçekleri öğreniyoruz. İstihbarat, Ukrayna Güvenlik Servisi ve Silahlı Kuvvetlerin ilgili birimleri çalışmalarını sürdürüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı'na derhal Pekin'le irtibata geçip Çin'in buna nasıl cevap vereceğini öğrenmesi talimatını verdim."

''SAVAŞI UZATMANIN YOLARINI ARIYOR''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "savaşı uzatmak için yollar aradığını" savunan Zelenskiy, "Rusya'nın Çin'i ve diğer ülkeleri doğrudan veya dolaylı olarak Avrupa'daki bu savaşa dahil etmesi, Putin'in savaşı bitirmekten başka her şeyi yapmaya niyetli olduğunun açık bir işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Avrupa ve barıştan yana olan herkesi bu duruma tepki vermeye çağıran Zelenskiy, esir alınan Çin vatandaşlarının Ukrayna Güvenlik Servisinin gözetiminde olduğunu belirtti.