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 | Berrak Arican

Zelenskiy ile Roma'da görüşen Trump'tan dikkat çeken açıklama: Ukrayna Kırım'ı Rusya'ya bırakacak

ABD Başkanı Donald Trump, Roma'da Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin arıdndan dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, Zelenskiy'nin ''Kırım'ı Rusya'ya bırakmaya hazır'' olduğunu söyledi.

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Zelenskiy ile Roma'da görüşen Trump'tan dikkat çeken açıklama: Ukrayna Kırım'ı Rusya'ya bırakacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 13:12

ABD Başkanı Donald Trump, Papa Francis'in cenaze töreninde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından New Jersey'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zelenskiy ile görüşmesinin iyi geçtiğini söyleyen ABD lideri, Ukrayna'nın barış anlaşması kapsamında Kırım'ı Rusya'ya bırakmaya "hazır" olduğunu ifade etti.

Zelenskiy ile Roma'da görüşen Trump'tan dikkat çeken açıklama: Ukrayna Kırım'ı Rusya'ya bırakacak

ABD Başkanı Trump, Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’ı anlaşma kapsamında Rusya’ya bırakıp bırakmayacağı sorusuna, "Sanırım öyle, evet. Bakın, Kırım 12 yıl önceydi" cevabını verdi.

TRUMP YİNE BIDEN'I SUÇLADI

Kırım konusunda eski ABD Başkanları Joe Biden ve Barack Obama’yı Rusya’ya "silah kullanmadan" Kırım’ı almasına izin vermekle suçlayan Trump, "O yüzden Kırım’ı benimle konuşmayın. Obama ve Biden ile Kırım hakkında konuşun. Ve unutmayın, bu Biden'ın savaşı. Bu Trump'ın savaşı değil. Ben bir sorunu çözmeye geldim. Ve bu sorun çok fazla insanın öldürülmesi" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ile Roma'da görüşen Trump'tan dikkat çeken açıklama: Ukrayna Kırım'ı Rusya'ya bırakacak

Zelenskiy hakkında konuşan Trump, "Onu daha sakin görüyorum. Bence durumu anlıyor ve bence bir anlaşma yapmak istiyor" dedi.

''PUTİN'İN BU ANLAŞMAYI İMZALAMASINI İSTİYORUM''

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "ateş etmeyi bırakmasını" ve bir barış anlaşması imzalamasını beklediğini sözlerine ekleyerek "Bir anlaşmanın sınırları olduğuna inanıyorum ve Putin'in bu anlaşmayı imzalamasını istiyorum" diye konuştu.

Zelenskiy ile Roma'da görüşen Trump'tan dikkat çeken açıklama: Ukrayna Kırım'ı Rusya'ya bırakacak
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