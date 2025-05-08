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 | Berrak Arican

Zelenskiy Kiev'de sokağa indi, Rus lider Putin'e mesajını verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'de sokağa indi. Görüntülü bir mesaj yayımlayan Ukrayna lideri, Rusya'nın eninde sonunda ülkelerini terk edeceğini söyledi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 12:46

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa inen Volodimir Zelenskiy, yürüdüğü sırada bir video çekerek, paylaşımda bulundu.

Bugünün Nazizm'e karşı zafer günü olarak kutlandığını belirten Zelenskiy, İkinci Dünya Savaşı'nda 8 milyondan fazla Ukraynalının hayatını kaybettiğini ifade etti.

Zelenskiy, yaklaşık 3 yıl önce Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlattığını hatırlatarak, "Maalesef 3 yıl önce aynı şey tekrar yaşandı. Tıpkı o zaman olduğu gibi Kiev semalarında yeniden hava saldırısı sirenleri çaldı ve kötülük bir kez daha topraklarımıza çöktü." dedi.

Zelenskiy Kiev'de sokağa indi, Rus lider Putin'e mesajını verdi

''YA RUSYA DEĞİŞECEK YA DA DÜNYA''

Savaşa rağmen Ukrayna halkının ülkede yaşamaya devam ettiğini ve barış için mücadeleyi sürdürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, "Her birimiz huzurun sağlanmasını, barışın galip gelmesini istiyoruz. Biz bunun için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, bu mücadele için neyin gerekli olduğunu bildiklerini belirterek, "Ya Rusya kökten değişmek zorunda kalacak ya da dünya değişmek zorunda olacak." ifadesini kullandı.

Zelenskiy Kiev'de sokağa indi, Rus lider Putin'e mesajını verdi

''ENİNDE SONUNDA TOPRAKLARIMIZI TERK EDECEKLER''

80 yıl önce olduğu gibi dünyanın bugün de "kötülüğe" karşı mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "Dünya, Rusya'nın Nazilerden arındırılması ve silahsızlandırılması sürecini yürütmek zorunda kalacak." dedi.

Zelenskiy, mesajında "Her işgalci eninde sonunda topraklarımızı terk edecektir. Yaşam, her zaman geri döner." değerlendirmesinde bulundu.

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