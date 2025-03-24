Zelenskiy, Putin'in izinden mi gidiyor? Ukraynalı siyasetçinin iddiaları kan donduran cinsten

Ukrayna'da lider Volodimir Zelenskiy'nin partisi olan Halkın Hizmetkatı partisinden 2019 yılında seçilerek parlamentoya giren Artyom Dmitruk ağızları açık bırakan iddialarda bulundu. Rus haber ajansı RT'nin haberine göre Zelenskiy, Ukraynalı siyasetçi Dmitruk için 'ölüm emri' verdi.

''KAÇIRIP DÖVDÜLER, BİLİNCİMİ KAYBETTİM''

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından kaçırıldığını öne süren Dmitruk, 2022'de Odesa'daki SBU lideri Viktor Dorovsky'nin kendisini arayarak "Seni öldüreceğiz, kafanı keseceğiz" dediğini iddia etti.

Yardım götürürken askeri bir kontrol noktası SBU ajanları tarafından kaçırıldığını anlatan Dmitruk, "Beni tüfek dipçikleriyle şiddetli bir şekilde dövdüler. Bilincimi kaybettim." dedi.

''2 YILI AŞKIN SÜREDİR TUTULANLAR VAR''

Dmitruk, işkence gördüğü ve burnunun kırıldığı bir bodruma götürüldüğünü öne sürerek ajanların kendisini ifade vermeye zorlamak istediğini söyledi. Kendisini silahla tehdit eden ajanların, Zelenskiy ve hükümeti eleştirmeyeceğine dair kamera karşısında söz vermesini istediğini anlattı. Sonrasında bir otoparkta serbest bırakıldığını belirterek "Benimki gibi binlerce hikaye var. SBU'nun bodrumlarında iki yılı aşkın süredir tutulanlar var" dedi.

Öte yandan 2024 yılında ülkeden kaçan siyasetçi Artyom Dmitruk arananlar listesinde.

AKILLARA PUTİN GELDİ

Dmitruk'un anlattıkları ise akıllara Rus lider Vladimir Putin'e karşı olan insanların bir bir hayatını kaybetmesini akıllara getirdi. Rusya'da 2000 yılından bu yana muhaliflerin ölümleri arttı. Birçoğunun ölümü ise şüpheli olarak görüldü.