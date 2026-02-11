Menü Kapat
Dünya
 | Berkay Alptekin

Zelenskiy Ukrayna'yı hem seçime hem de barışa hazırlıyor! İngiliz medyası tarih verdi

İngiliz medyasının haberine göre, Ukrayna olası barış anlaşması için referandum ve devlet başkanlığı seçimine hazırlanıyor. Bu kapsamda Parlamento yasal değişiklik hazırlığı yaparken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin 24 Şubat'ta duyuracağı ileri sürüldü.

Zelenskiy Ukrayna'yı hem seçime hem de barışa hazırlıyor! İngiliz medyası tarih verdi
IHA
11.02.2026
11.02.2026
saat ikonu 14:41

İngiltere merkezli Financial Times gazetesin Ukraynalı ve Batılı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Ukrayna yönetimi, Rusya ile varılacak muhtemel bir barış anlaşmasını halkın oylamasına sunacağı referandumun yanı sıra devlet başkanlığı seçimini de planlamaya başladığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir 'nin devlet başkanlığı seçimi ve planını, Rusya-Ukrayna savaşının 4'üncü yıl dönümü olan 24 Şubat'ta duyurmayı planladığı aktarıldı.

Zelenskiy Ukrayna'yı hem seçime hem de barışa hazırlıyor! İngiliz medyası tarih verdi

PARLAMENTO YASAL DEĞİŞİKLİK YAPACAK

Ukrayna parlamentosunun Mart ve Nisan aylarında savaş sırasında oy kullanılmasına izin verecek yasal değişiklikler yapacağı ifade edildi. Ukrayna'da şu anda seçimlerin düzenlenmesini engelleyen "sıkıyönetim" uygulaması devam ediyor.

Reuters haber ajansı geçtiğimiz hafta ABD ve Ukraynalı müzakerecilerin Rusya ile imzalanabilecek muhtemel bir anlaşmayı halk oylamasına sunmayı görüştüklerini ve bunun muhtemelen Mayıs ayı gibi erken bir tarihte gerçekleşebileceğini aktarmıştı.

Zelenskiy hafta sonu yaptığı açıklamada, "ABD, savaşın bu yazın başlarında sona erdirilmesini istiyor ve muhtemelen bu zaman çizelgesine uygun olarak taraflar üzerinde baskı uygulayacak" ifadelerine yer vermişti.

