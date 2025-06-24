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 | Berkay Alptekin

Zelenskiy'e bir suikast girişimi daha! İki ülkenin iş birliğiyle engellendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e bir suikast girişiminin daha hedefi haline geldi. Polonya'daki bir havalimanında bulunan Zelenskiy, Ukrayna İstihbarat Birimi ile Polonya Güvenlik Hizmetlerinin ortak çabasıyla engellendi.

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Zelenskiy'e bir suikast girişimi daha! İki ülkenin iş birliğiyle engellendi
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 11:48

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Şubat 2022'de başlayan Rusya ile savaşın başlangıcından bu yana birçok suikast girişiminin hedefi haline geldi.

Bu kez, Polonya’daki Rzeszow-Jasionka Havalimanı’nda gerçekleştirilmeye çalışılan bir suikast planı, Ukrayna istihbarat birimi (SBU) ile Polonya Güvenlik Hizmetleri (ABW) arasındaki iş birliğiyle engellendi.

Suikastçı olarak görevlendirilen kişinin, eski bir asker ve ajan olduğu bildirildi.

SUİKAST İÇİN İKİ FARKLI YÖNTEM

Plan, havalimanında iki farklı yöntem içeriyordu: keskin nişancı saldırısı ya da FPV (birinci şahıs görünümü) drone ile suikast. Ancak iki devletin koordineli operasyonuyla şüpheli yakalandı.

SBU Başkanı General Vasyl Maliuk, savaş boyunca 500’den fazla Rus ajanının yakalandığını ve üst düzey iki Rus subayının dahi bu listede yer aldığını belirtti. Suikast planlarının ortaya çıkışı, Rus istihbaratı üyelerinden General Sergey Beseda’nın görevden alınmasına yol açtı.

BİRÇOK SUİKAST GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Bu gelişmeler, Zelenskiy’nin İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile askeri iş birliğini görüşmek üzere Londra’ya yaptığı ziyaret sırasında yaşandı.

Zelenskiy yaptığı açıklamada, kendisine yönelik çok sayıda suikast teşebbüsünün olduğunu söyledi. Bu girişimlerin bazılarında drone saldırıları ve ofislerine düzenlenen baskınlar gibi çeşitli yöntemler kullanıldı.

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ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#suikast
#volodimir zelenskiy
#volodımir zelenskiy
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#Drone
#Dünya
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