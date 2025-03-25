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 | Berrak Arican

Zelenskiy'nin gösterdiği fotoğraflar Trump'ı çileden çıkardı! İşte kavganın başlama nedeni

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'la tartışmasının sebebini açıkladı. Zelenskiy, gösterdiği fotoğrafların Trump'ı kızdırdığını söyledi.

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Zelenskiy'nin gösterdiği fotoğraflar Trump'ı çileden çıkardı! İşte kavganın başlama nedeni
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 15:59

Dünya gündemine damga vuran Ukrayna lideri Volodimir Zelsnkiy ile ABD Başkanı Donald Trump'ın kavgasına dair ayrıntılar ortaya çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Time dergisine verdiği röportajda, Trump'a gösterdiği fotoğrafların tartışmanın fitilini ateşlemiş olabileceğini söyledi.

Zelenskiy, Trump'a Rus esareti sırasında Ukraynalı esirlerin "korkunç derecede zayıflamış" hallerini gösteren bir dizi fotoğraf göstermesi üzerine ABD'li liderin sinirlendiğini ifade etti. Zelenskiy, Trump'ın fotoğraflara bakarken 'Bu zor bir konu' dediğini söyledi.

ZELENSKİY: PİŞMAN DEĞİLİM

Fotoğrafları inceleyen Trump'ın Ukraynalı tutuklulara yönelik işkenceden sorumlu tutulduğunu hissetmesi üzerine gerildiği öne sürüldü. Bu sürecin ardından ise Trump'ın, Zelenskiy'e kızmaya başladığı belirtildi. Fakat Zelenskiy, fotoğrafları gösterdiği için pişman olmadığını dile getirdi.

Ukraynalı lider bu seçimi hakkında, "Ailesi, sevdikleri, çocukları var. Her insanın hissettiği şeyleri hissetmeli. Göstermek istediğim şey değerlerimdi. Ama sonra, konuşma başka bir yöne gitti." dedi.

Trump, saldırı altındaki ülkenin liderine parmağını sallayarak, "Kağıt oynuyorsunuz, milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynuyorsunuz" dedi.

ZELENSKİY'NİN HEDİYESİNE NE OLDU?

Zelenskiy, boks hayranı olan Trump'a hediye etmek üzere arkadaşı Ukraynalı boksör Aleksandr Usyk'in dünya ağır sıklet şampiyonluk kemerini de yanında getirmişti. Kemere ne olduğu sorulunca ise ''Bilmiyorum, belki hala oradadır'' dedi. Tartışmanın ardından Zelesnkiy, kemeri masanın üzerinde bırakmıştı. Time'ın haberine göre, Beyaz Saray çalışanları kemeri bulup Trump'ın özel yemek odasına götürdü.

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Sıkça Sorulan Sorular

Trump ve Zelenskiy kavgasında ne oldu?
ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne olmuştu. Zelenskiy, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." diye tepki göstermişti. Trump ve Zelenskiy arasında kameralar önünde yaşanan tartışmanın ardından ikilinin planları iptal olmuş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrılmıştı.
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