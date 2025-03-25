Zelenskiy'nin gösterdiği fotoğraflar Trump'ı çileden çıkardı! İşte kavganın başlama nedeni

Dünya gündemine damga vuran Ukrayna lideri Volodimir Zelsnkiy ile ABD Başkanı Donald Trump'ın kavgasına dair ayrıntılar ortaya çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Time dergisine verdiği röportajda, Trump'a gösterdiği fotoğrafların tartışmanın fitilini ateşlemiş olabileceğini söyledi.

Zelenskiy, Trump'a Rus esareti sırasında Ukraynalı esirlerin "korkunç derecede zayıflamış" hallerini gösteren bir dizi fotoğraf göstermesi üzerine ABD'li liderin sinirlendiğini ifade etti. Zelenskiy, Trump'ın fotoğraflara bakarken 'Bu zor bir konu' dediğini söyledi.

ZELENSKİY: PİŞMAN DEĞİLİM

Fotoğrafları inceleyen Trump'ın Ukraynalı tutuklulara yönelik işkenceden sorumlu tutulduğunu hissetmesi üzerine gerildiği öne sürüldü. Bu sürecin ardından ise Trump'ın, Zelenskiy'e kızmaya başladığı belirtildi. Fakat Zelenskiy, fotoğrafları gösterdiği için pişman olmadığını dile getirdi.

Ukraynalı lider bu seçimi hakkında, "Ailesi, sevdikleri, çocukları var. Her insanın hissettiği şeyleri hissetmeli. Göstermek istediğim şey değerlerimdi. Ama sonra, konuşma başka bir yöne gitti." dedi.

Trump, saldırı altındaki ülkenin liderine parmağını sallayarak, "Kağıt oynuyorsunuz, milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynuyorsunuz" dedi.

ZELENSKİY'NİN HEDİYESİNE NE OLDU?

Zelenskiy, boks hayranı olan Trump'a hediye etmek üzere arkadaşı Ukraynalı boksör Aleksandr Usyk'in dünya ağır sıklet şampiyonluk kemerini de yanında getirmişti. Kemere ne olduğu sorulunca ise ''Bilmiyorum, belki hala oradadır'' dedi. Tartışmanın ardından Zelesnkiy, kemeri masanın üzerinde bırakmıştı. Time'ın haberine göre, Beyaz Saray çalışanları kemeri bulup Trump'ın özel yemek odasına götürdü.