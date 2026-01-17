Menü Kapat
Eğitim
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

118. dönem ÖGG sınav sonuçları nereden nasıl sorgulanır? EGM ÖGG sınav sonuçları erişime açıldı

ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime sunuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın (ÖGDB) ilan ettiği takvim doğrultusunda, 2025 yılının son haftalarında gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının ne zaman ve saat kaçta açıklanacağı, adayların sonuçları hangi resmî internet adresi üzerinden ve nasıl öğrenebileceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı egm.gov.tr ile kullanıma açıldı. 118. Dönem Özel Güvenlik Sınavı'na katılarak mesleki yeterliliklerini kanıtlamak için ter döken on binlerce adayın beklentisi sona erdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan resmî kılavuz ve sınav takvimine göre, sınav sonuçları 2 Ocak 2026 Cuma günü duyuruldu.

ÖGG soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları ile netlerini hesaplayarak sınav puanlarıyla ilgili ön bilgi edinmiş olan adaylar ÖGG sınav sonuçlarını belirlenen tarihte öğrenebilecekler.

Peki, 118. ÖGG sınav sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN NASIL SORGULANIR?

ÖGG sonuçları Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın resmi internet sayfasının bağlantısı olan ozelguvenlik/sınav sonucları bölümünden paylaşılmaktadır.

Adaylar karşılarına gelen ekranda “Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınav Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayınız” ifadesine ilerleyerek sorgulama ekranına yönlendiriliyor.

ÖGG sonuçları T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu aracılığıyla görüntülenebilecek. Sınav sonuç ekranında adayların toplam puanları ve doğru yanlış cevap sayıları bulunacak.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR? BAŞARI PUANI HESAPLAMA

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması asgari 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması asgari 60 puan olması gerekmektedir.

Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

