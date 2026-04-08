LGS tarihinin değişmesiyle birlikte öğrencilerin aklında yeni sorular oluştu. Öğrencilerin aklı, “12 Haziran’da okul yok mu, neden yok?” sorularıyla karıştı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav”ın 13 Haziran Cumartesi gününe çekildiği duyuruldu. Sınavdan bir önceki gün okul olup olmadığı gündemde araştırılmaya başlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 12 Haziran okullar tatil mi? 12 Haziran okul yok mu, neden yok? MEB açıkladı! Millî Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihini FIFA Dünya Kupası maç takvimi ve olası kutlama etkinliklerinin sınav sağlığını etkileyebileceği gerekçesiyle 14 Haziran Pazar gününden 13 Haziran Cumartesi gününe çekti. LGS kapsamındaki merkezi sınav, daha önce 14 Haziran 2026 Pazar günü planlanmışken, 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe alındı. Sınavın yapılacağı okullarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilecek ve öğretmenler idari izinli sayılacaktır. Merkezi sınavın tarih değişikliği, açıklanan 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre Türkiye'nin maçının olduğu gün ülke genelindeki olası kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğunun sınavı etkileyebileceği değerlendirmesiyle yapıldı. Sınavın oturum saatlerinde bir değişiklik yapılmamış olup, birinci oturum (Sözel Bölüm) saat 09.30'da, ikinci oturum (Sayısal Bölüm) ise saat 11.30'da başlayacaktır.

12 HAZİRAN OKULLAR TATİL Mİ?

Sınavın gerçekleştirileceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla, 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilecek; bu tarihte öğretmenler 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

SINAV YERLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Merak edilen soruların ardından Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden konuya ilişkin bir açıklama geldi.

"Bakanlığımızca daha önce paylaşılan sınav takvimi doğrultusunda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılması planlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştu. Açıklanan 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre A Millî Futbol Takımımızın Avustralya millî takımıyla aynı tarihte Türkiye saatiyle 07.00'de oynayacağı müsabaka sonrasında ülke genelindeki olası kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğu gibi durumların öğrencilerimizin odaklanmalarını ve sınav uygulamasının sağlıklı biçimde yürütülmesini etkileyebileceği değerlendirilmiştir. Tüm bu hususlar doğrultusunda, 2026 yılı LGS kapsamındaki merkezî sınavın, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılmıştır. Merkezî sınavda yer alan oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup birinci oturum (Sözel Bölüm) saat 09.30, ikinci oturum (Sayısal Bölüm) ise saat 11.30'da başlayacaktır. Diğer yandan öğrencilerimizin sınav öncesi süreçlerden etkilenmemesi adına sınavın gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek ve bu tarihte öğretmenler 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Öğrencilerimizin emek ve gayretlerinin karşılığını en sağlıklı ve güvenli koşullarda alabilmeleri için süreç Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir. Sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dileriz."