Fatih Terim’den Mircea Lucescu’ya duygusal veda: 'Kader, seni son kez çok sevdiğin İstanbul’a belki de bu yüzden getirdi'

Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayımladı. Terim paylaşımında, "Kader, seni son kez çok sevdiğin İstanbul’a belki de bu yüzden getirdi" ifadelerini kullandı.

Dünya futbolunun ve Türkiye’nin yakından tanıdığı, hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşayan Mircea Lucescu’nun vefatı spor camiasını yasa boğdu. Lucescu ile uzun yıllar hem rakip hem de dost olan Fatih Terim, paylaştığı mektupla efsane teknik adama veda etti.

0:00 81
"AYNI ÖYKÜNÜN FARKLI CÜMLELERİ OLDUK"

Fatih Terim, siyah-beyaz bir fotoğrafla birlikte paylaştığı mesajında, yarım asırlık bir dostluğa ve rekabete vurgu yaptı. Terim, mektubunda şu satırlara yer verdi: "Geride kalan yarım asırda insanlar değişti, devir değişti, değişti, dünya değişti. Ama senin futbola olan tutkunda hiç eksilme olmadı. Biz aynı öykünün farklı cümleleri olduk. Aynı sevinçler, hüzünler, fırtınalar, hayal kırıklıkları... Kazandık, kaybettik, eleştirildik, tebrik edildik... Bizi birbirimize en çok yaklaştıran şey bence oyuna duyduğumuz sadakat oldu."

İSTANBUL’DAKİ SON VEDAYA VURGU

Mesajının son bölümünde Lucescu’nun İstanbul sevgisine değinen Terim, "Kader, seni son kez çok sevdiğin İstanbul’a belki de bu yüzden getirdi. Bu, temeline saygı ekilen bir veda mektubu. Sen, futbolun hakkını sonuna kadar verdin," diyerek sözlerini "Huzur içinde uyu dostum" ifadesiyle noktaladı.

