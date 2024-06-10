14. İmam hatip spor oyunlarında ödüller sahiplerini buldu

10 Haziran 2024 13:24 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 13:25

İmam hatip okullarında eğitim alan öğrencilerin birlik ve beraberlik ruhu ile yarıştığı İmam Hatip Spor Oyunlarının 14.sü sona erdi. 10 branşta gerçekleştirilen karşılaşmalara İstanbul’dan 350 okuldan 4 bin 500 öğrenci katıldı. Dereceye giren öğrencilere madalyaları, kupaları ve ödülleri düzenlenen ödül töreniyle verildi.

14. İmam Hatip Spor Oyunları Ödül Töreni, Ahmet Cömert Spor Salonu’nda yapıldı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle ve Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenen ödül törenine sporcu gençler, aileleri ve öğretmenleri katıldı. Programa Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Gençlik ve Spor İstanbul İl Müdürü Muhittin Özbay, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı N. Bilal Erdoğan, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, TGSP Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu da iştirak etti.

İlk sıra Filistin için boş bırakıldı

Kur’an-ı Kerim tilaveti, İstiklal Marşı ve basketbol gösterisi ile başlayan programda Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Talha Dervişoğlu, Gazze’de şehit edilen İslam Üniversitesi Rektörü Rıfat El-Arir’in “Eğer Ölmem Gerekiyorsa” isimli şiirini okudu. Filistin ve Türk bayraklarıyla süslenen, Filistin hakkında dövizlerin yer aldığı salonda en öndeki sandalyeler de Gazzeli gençler ve çocuklara ayrılarak boş bırakıldı.

İmam hatipli duruşa ihtiyaç var

Katılımcılara hitap eden ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Filistin’de yaşananlara atıfta bulunarak bugün tüm dünyanın organize bir kötülük ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Bu kötülük karşısında bugün bir imam hatipli duruşuna ihtiyaç olduğunu belirten Ceylan, “Sizlerin sporcu kişiliğiniz yanında istikamet üzere duruşunuz çok önemli. Bugün dünyanın en büyük katliamına ses çıkaramayanlar sanatçıları, sporcuları görüyoruz. İmam hatipli öğrencilerimiz, şampiyonlarımız başarılı olacak ve mazlumların haklarını savunacaklar. Sizleri daha güzel noktalarda görmek istiyoruz. Bugün burada olduğunuz için sizleri tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Başarıya giden sporcuları göreceğiz

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise konuşmasında imam hatip okullarında sportif başarı geleneğinin devamı için çalışan ÖNDER ve Öncü Spor Kulübü’nü tebrik etti. İmam hatiplerdeki branş, kulüp ve lisanslı sporcu sayısı arttıkça uluslararası karşılaşmalarda madalya alan imam hatipli sporcuların da artacağını belirten Erdoğan, “Bunun için 350 okuldan katılan ve başarılı olan gençlerimizi tebrik ediyorum. Sadece okullar arasında değil Türkiye çapında ve dünya çapında başarıya giden sporcuları göreceğiz. Allah bizleri mahcup etmesin. Benim de mezun olduğum okul olan imam hatip liseli kardeşlerimizin sporda önder ve öncü olmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlerin ve sporun yüzyılı için çalışıyoruz

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu da sanatta, sporda, teknolojide ve bilimde Türk gençliğinin çok daha ileriye gitmesi için çalıştıklarını belirterek, “Gençlik merkezlerimiz, spor tesislerimiz, yurtlarımız ve gençlik kamplarımızla onların yanındayız. Bu sene 300 bin gencimizi kamplarımızda misafir edeceğiz. Türkiye yüzyılının gençlerin ve sporun yüzyılı olması için canla başla çalışma, 81 ilde bütün gençlerimize hizmet sunma gayreti içindeyiz” dedi. Ödülünü alırken kürsüde Filistin bayrağı açan sporcu Necmettin Erbakan Akyüz’ün bu yıl iyilik ödüllerine layık görüldüğünü hatırlatan Eminoğlu gençlere, “Sizin bir taraftan spor yaparken bir taraftan da kimliğimizle, karakterimizle rol model olmanız gerekiyor” çağrısında bulundu.

Zulmü dünyaya haykıran nesiller için spor

İstanbul Valisi Davut Gül ise konuşmasında İstanbul’daki okul spor kulübü sayılarını artırdıklarını belirterek, hedeflerinin 1 milyon lisanslı sporcuya ulaşmak olduğunu aktardı. Spor etkinliklerinin ve devamlılığı için çalıştıklarını kaydeden Gül, İmam Hatip Spor Oyunlarının 14. kez düzenlenmesinin de bir kararlılık ve istikrarın göstergesi olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor İstanbul İl Müdürü Muhittin Özbay sporu İstanbul’da tabana ve mahallelere yayabilmek için çalıştıklarını belirterek, “Bizler sevgisi, saygısı, imanı, cesareti yüreğinde biriken nesiller yetiştirmek istiyoruz. Çocuklar ölürken susan değil tüm dünyaya haykıran nesiller yetiştirmek için sporu tabana yayacağız” diye konuştu.

Kupalar Gazzeli çocuklar için

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür de yaklaşan eğitim öğretim yılı sonunda Filistinli çocukların karnelerini alamayacaklarını belirterek, “Bugün burada bu başarılara imza atan gençlerimiz kupalarını Gazzeli çocuklar için kaldıracaklar” dedi. İmam hatip neslinin dünyaya barış ve adalet dersi vereceğini kaydeden Yentür sözlerine şöyle devam etti: Bizim temel amacımız çocuklarımızı sınavlara hazırlamak değil, onları hayata hazırlamak. Sanatsal ve kültürel alanda ve spor alanında çok daha güçlü bir şekilde yol alacağız. İmam hatip okullarımız arasında spor proje okulları var. Buradan dünya şampiyonu gençler yetiştirmek en büyük hedefimiz.

Azimle çalışmaya devam edin

İmam Hatip Spor Oyunlarını 10 branşta 350 okul ve 4 bin 500 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiklerini kaydeden Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara da şöyle konuştu: Öncelikle hepinizi İmam Hatip Spor Oyunlarına katılımınızdan dolayı tebrik ve teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada bulunmanız, gösterdiğiniz azim ve çalışmanın bir sonucudur. Ancak unutmayın ki, başarı sürekli bir çaba ve gayret gerektirir. Her zorluğun üstesinden gelmek için azimle çalışmaya devam etmelisiniz.



10 branşta yarışıp kazandılar

14. İmam Hatip Spor Oyunları’na 350 okuldan toplam 4 bin 500 öğrenci katıldı. Gençler; Taekwondo, Atletizm, Badminton, Masa Tenisi, Voleybol, Geleneksel Türk Okçuluğu, Ayak Tenisi, Futsal, Basketbol, Güreş branşlarında önce kendi okullarındaki arkadaşları daha sonra İstanbul genelindeki başarılı sporcularla yarıştı. Yarışmalar; yıldız erkekler ve yıldız kızlar ile genç erkekler ve genç kızlar kategorisinde gerçekleştirildi.

550 bin TL’lik ödül ve kupa verildi

Öğrenciler arasındaki 10 branşta yapılan yarışmalar sonucunda kazanan öğrencilere ve öğretmenlerine çeşitli ödüller ve madalyalar verildi. Ödül töreninde sporculara madalyaları ve kupaları ile birlikte ödül kartları da takdim edildi. 700 öğrenci ve birincilerin öğretmenlerinden oluşan 150 öğretmen ödüllerin sahibi oldu.