15 tatilden sonra okullar ne zaman açılıyor? MEB takvimine göre ara tatil son tarihi belli oldu

MEB takviminin yayınlanmasının ardından okulların açılacağı tarih de netleşti. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, karnesini alarak yarıyıl tatiline başladı.

15 TATİLDEN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül 2025'te başlayan birinci dönemi bugün sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıflara karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verildi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 2 milyon 803 bin 563 öğrenci karne heyecanı yaşadı. MEB takvimine göre birinci dönem, 8 Eylül 2025 Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.