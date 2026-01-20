Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

15 tatilden sonra okullar ne zaman açılıyor? MEB takvimine göre ara tatil son tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 15 tatilden sonra okulların ne zaman açılacağı merak edildi. Öğrenciler karnesini aldıktan sonra ara tatile başladı. Öğrencilerin gündeminde ise okulların açılacağı tarih yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
15 tatilden sonra okullar ne zaman açılıyor? MEB takvimine göre ara tatil son tarihi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 18:12

MEB takviminin yayınlanmasının ardından okulların açılacağı tarih de netleşti. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, karnesini alarak yarıyıl tatiline başladı.

15 TATİLDEN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül 2025'te başlayan birinci dönemi bugün sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıflara karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verildi.

15 tatilden sonra okullar ne zaman açılıyor? MEB takvimine göre ara tatil son tarihi belli oldu

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 2 milyon 803 bin 563 öğrenci karne heyecanı yaşadı. MEB takvimine göre birinci dönem, 8 Eylül 2025 Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma sona erecek.
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MEB AGS 10 bin öğretmen ataması tercih başvuru ekranı 2026! AGS öğretmen ataması başvuruları başladı mı?
ETİKETLER
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.