2026 KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandı

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İstanbul
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans'a katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM’den yapılan açıklamada, 2026-KPSS Ön Lisans’a katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazındaki sıralamalarının ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtıldığı bildirildi.
Adaylar, branş bazındaki sıralamalarına ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.