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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 16:09

2026 KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans'a katılan adayların branş bazında sıralamalarını açıkladı.

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Editor
 Murat Makas
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2026 KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 16:09

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), 2026 (KPSS) Ön Lisans'a katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarının açıklandığını duyurdu.

SİSTEME YANSITILDI

ÖSYM’den yapılan açıklamada, 2026-’a katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazındaki sıralamalarının ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtıldığı bildirildi.

Adaylar, branş bazındaki sıralamalarına ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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#ÖSYM
#kamu personeli seçme sınavı
#kpss ön lisans
#Ösym Aday İşlemleri Sistemi
#Eğitim
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