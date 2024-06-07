4 ilin milli eğitim müdürü değişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Haziran 2024 02:26 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 03:20
Uşak, Düzce, Tunceli ve Sinop olmak üzere 4 ilin milli eğitim müdürü değişti. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, 4 ilde milli eğitim müdürleri değişti.
Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener görevden alındı.
Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Halil Yücel, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emrullah Aydın, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fethi Ateş ve Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Osman Cebeci atandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı