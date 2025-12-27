Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sınav sonucu sorgulama ekranı: Meb gov tr

Binlerce kişinin katıldığı AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanması beklenirken binlerce öğrenci sınava katılım sağladı. Sınava girenler ise sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Takvime göre sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

MEB takvimi ile Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 20 Ocak olarak belirlendi. Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerhttps://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgileriniöğrenebilecektir.