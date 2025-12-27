Anadolu Üniversitesi sınav tarihleri! Güz, Bahar sınav dönemi ne zaman?

Kategoriler
Anadolu Üniversitesi sınav tarihlerinin ne zaman olacağı belli oldu. Sınava katılacak olan öğrenciler ise Güz ve bahar döneminin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı.
Güz Dönemi Ara Sınavı - 06-07 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı - 17-18 Ocak 2026
Bahar Dönemi Ara Sınavı - 04-05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı - 09-10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı - 22 Ağustos 2026
Yayımlanan takvime göre güz dönemi ara sınav 06-07 Aralık 2025'te yapılırken güz dönem sonu sınavı 17-18 Ocak 2026'da yapılacak. Bahar dönemi ara sınavı 04-05 Nisan'da yapılırken bahar dönem sonu sınavı 09-10 Mayıs tarihinde yapılacak. Yaz okulu sınavı ise 22 Ağustos tarihinde yapılacak