 Sumru Tarhan

Anadolu Üniversitesi sınav tarihleri! Güz, Bahar sınav dönemi ne zaman?

Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılan takvime göre sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu. 2026 Anadolu Üniversitesi sınav tarihleri ise duyuruldu.

Anadolu Üniversitesi sınav tarihleri! Güz, Bahar sınav dönemi ne zaman?
27.12.2025
Anadolu Üniversitesi sınav tarihlerinin ne zaman olacağı belli oldu. Sınava katılacak olan öğrenciler ise Güz ve bahar döneminin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SINAV TARİHLERİ 2026

Güz Dönemi Ara Sınavı - 06-07 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı - 17-18 Ocak 2026
Bahar Dönemi Ara Sınavı - 04-05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı - 09-10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı - 22 Ağustos 2026

Anadolu Üniversitesi sınav tarihleri! Güz, Bahar sınav dönemi ne zaman?

ANADOLIU ÜNİVERSİTESİ SINAVLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayımlanan takvime göre güz dönemi ara sınav 06-07 Aralık 2025'te yapılırken güz dönem sonu sınavı 17-18 Ocak 2026'da yapılacak. Bahar dönemi ara sınavı 04-05 Nisan'da yapılırken bahar dönem sonu sınavı 09-10 Mayıs tarihinde yapılacak. Yaz okulu sınavı ise 22 Ağustos tarihinde yapılacak

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 AÖL 1. dönem sonuçları açıklanma tarihi belli oldu
