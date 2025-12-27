Anadolu Üniversitesi sınav tarihleri! Güz, Bahar sınav dönemi ne zaman?

Anadolu Üniversitesi sınav tarihlerinin ne zaman olacağı belli oldu. Sınava katılacak olan öğrenciler ise Güz ve bahar döneminin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SINAV TARİHLERİ 2026

Güz Dönemi Ara Sınavı - 06-07 Aralık 2025

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı - 17-18 Ocak 2026

Bahar Dönemi Ara Sınavı - 04-05 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı - 09-10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı - 22 Ağustos 2026

ANADOLIU ÜNİVERSİTESİ SINAVLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

